Євро-2024: розклад відбіркових матчів 20 листопада
У понеділок, 20 листопада, продовжується фінальний тур кваліфікаційного раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Відбірковий турнір. 10-й тур
20 листопада
Група C
21:45 Північна Македонія - Англія
21:45 Україна - Італія
Група E
21:45 Албанія - Фарерські острови
21:45 Чехія - Молдова
Група H
21:45 Сан-Марино - Фінляндія
21:45 Словенія - Казахстан
21:45 Північна Ірландія - Данія
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Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.
14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.
У турнірній таблиці групи C італійці тепер мають 13 балів, як і Україна, але випереджають нашу команду завдяки перемозі в очній зустрічі. Англія з 19 балами вже гарантувала собі місце на Євро-2024. Північна Македонія (7 очок) і Мальта (0) всі шанси вже втратили.
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