Євро-2024: розклад відбіркових матчів 20 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024

Відбірковий турнір. 10-й тур

20 листопада

Група C

21:45 Північна Македонія - Англія

21:45 Україна - Італія

Група E

21:45 Албанія - Фарерські острови

21:45 Чехія - Молдова

Група H

21:45 Сан-Марино - Фінляндія

21:45 Словенія - Казахстан

21:45 Північна Ірландія - Данія

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Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

У турнірній таблиці групи C італійці тепер мають 13 балів, як і Україна, але випереджають нашу команду завдяки перемозі в очній зустрічі. Англія з 19 балами вже гарантувала собі місце на Євро-2024. Північна Македонія (7 очок) і Мальта (0) всі шанси вже втратили.