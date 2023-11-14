Євро-2024: Збірна України розпочала підготовку до вирішального матчу відбору з Італією

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

До Гданська з України прибули футболісти "Шахтаря" та "Дніпра-1". Гравці "Динамо", які 12 листопада у Кривому Розі грали в прем'єр-лізі з "Кривбасом", прибудуть на збір національної команди до Польщі 14 листопада.

Основна група збірників уже зібралася в Гданську, куди прилетіли легіонери - Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Михайло Мудрик, Ілля Забарний, Сергій Сидорчук, Артем Довбик, Віктор Циганков, Анатолій Трубін, Руслан Малиновський, Максим Таловєров та Роман Яремчук.

Перше тренування відбулося 13 листопада на "Стадіоні на Траугутта". У ньому взяли участь дев'ять гравців, які провели свої матчі не пізніше суботи, а також Єгор Назарина, який не грав за "Шахтар" в УПЛ проти "Дніпра-1". Решта футболістів працювала в тренажерному залі.

Збірна України 16 листопада в Гданську зіграє контрольний матч проти польського клубу "Лехія". 20 листопада команда Сергія Реброва зустрінеться з Італією у німецькому Леверкузені.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - "Шахтар"), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (усі - "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі - "Шахтар"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1");

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар").

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — "Динамо"), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одному матчі в запасі. До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.