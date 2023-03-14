Фінляндія може вступити до НАТО раніше за Швецію, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Анкара чітко дала зрозуміти, що має більше заперечень щодо вступу Швеції, на відміну від Фінляндії. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що позиція Туреччини не змінилася.

"Останніми тижнями ми зіткнулися з тим, що ймовірність того, що це (приєднання до НАТО, - ред.) станеться у різний час, зросла... Зрештою, справа не в тому, чи стане Швеція членом НАТО, а в тому, коли", - сказав Крістерссон.