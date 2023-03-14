Фінляндія може вступити до НАТО раніше за Швецію, - Reuters
Ймовірність того, що Фінляндія приєднається до НАТО раніше за Швецію, зросла
Про це повідомляє Reuters.
Анкара чітко дала зрозуміти, що має більше заперечень щодо вступу Швеції, на відміну від Фінляндії. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що позиція Туреччини не змінилася.
"Останніми тижнями ми зіткнулися з тим, що ймовірність того, що це (приєднання до НАТО, - ред.) станеться у різний час, зросла... Зрештою, справа не в тому, чи стане Швеція членом НАТО, а в тому, коли", - сказав Крістерссон.
- 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
- 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.
- 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.
- Пізніше Фінляндія оголосила, що не виключає розгляд членства в НАТО без прив'язки до Швеції, хоча обидві країни одночасно подали заявки на вступ у липні 2022 року.
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