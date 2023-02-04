Фірму з Київщини підозрюють у несплаті податків на 17 млн грн під час перепродажу газу
Посадовці підприємства у 2018 році реалізували злочинну схему, використовуючи реквізити іншого суб’єкта господарювання під час ввезення на митну територію України понад 19 тисяч кубометрів природного газу
Про це повідомили на сайті Національної поліції України.
Стало відомо, що слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України задокументували протиправну діяльність керівника та службових осіб підприємства.
"На підставі зібраних доказів директору підприємства, який є депутатом однієї із селищних рад Полтавської області, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України", - йдеться у дописі.
Читайте також: Посадовців Адміністрації морських портів України викрили на розкраданні понад 90 млн грн
Триває досудове розслідування, готуються матеріали для оголошення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження.
- Нагадаємо, Василь Малюк, голова Служби безпеки України, заявив про "глобальний удар по внутрішньому ворогу": 1 лютого правоохоронці провели низку обшуків у депутатів і бізнесменів.
- СБУ повідомила топменеджеру Полтавського гірничо-збагачувального комбінату про підозру в несплаті податків на близько 2 млрд грн.
- Керівництво Сумської обласної військової адміністрації викрили на розкраданні грошей, виділених на ліквідацію наслідків бойових дій і російських обстрілів.
- СБУ та БЕБ повідомили про підозру головній бухгалтерці Укртатнафти, вона фігурує у схемі розкрадання коштів Укрнафти та Укртатнафти на 40 млрд грн.
- Правоохоронці викрили директорів двох підприємств, які розкрадали бюджет на харчуванні українських військових на понад 119,5 млн гривень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе