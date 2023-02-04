Фірму з Київщини підозрюють у несплаті податків на 17 млн грн під час перепродажу газу

Про це повідомили на сайті Національної поліції України.

Стало відомо, що слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України задокументували протиправну діяльність керівника та службових осіб підприємства.

"На підставі зібраних доказів директору підприємства, який є депутатом однієї із селищних рад Полтавської області, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України", - йдеться у дописі.

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Триває досудове розслідування, готуються матеріали для оголошення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження.