Франція готується вислати 30 російських дипломатів
За попередніми даними, МЗС Франції планує оголосити персонами нон ґрата близько 30 осіб з дипломатичним статусом
Про це повідомляє BFMTV.
За словами поінформованих джерел видання, у Єлисейському палаці розглядають можливість висилки майже трьох десятків російських дипломатів у відповідь на звірства окупантів РФ у Бучі та інших містах Київської області.
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