Про це повідомляє BFMTV.



За словами поінформованих джерел видання, у Єлисейському палаці розглядають можливість висилки майже трьох десятків російських дипломатів у відповідь на звірства окупантів РФ у Бучі та інших містах Київської області.

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