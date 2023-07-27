Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ФСБ заявила, що виявила сліди вибухівки на судні з Туреччини, яке прямувало до РФ

ФСБ заявила, що виявила сліди вибухівки на судні з Туреччини, яке прямувало до РФ

27 липня, 2023 четвер
11:03
Війна з Росією ФСБ

ФСБ Росії заявила, що нібито виявила ще одне іноземне цивільне судно зі слідами вибухівки на борту, яке прямувало з Туреччини до РФ

Про це інформують російські РИА Новости з посиланням на ФСБ.

"ФСБ виявила чергове іноземне цивільне судно, яке раніше могло бути використане для доставлення вибухівки на Україну. Учора в трюмі й на поверхні шлюпки іноземного суховантажу BMO River, що прямував із турецького Синопа до Ростова, було виявлено сліди тротилу і динітротолуолу, повідомили у відомстві", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що також у червні та липні нібито це ж судно двічі заходило в український порт Рені.

Російська служба заявила, що ухвалено рішення про заборону проходу судна через Керченську протоку.

Раніше ФСБ заявляла, що начебто знайшла сліди вибухівки під час перевірки суховантажу, який 22 липня йшов із Туреччини до Ростова-на-Дону через Керченську протоку. До Ростова судно прямувало для навантаження зерна.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

25 липня ГУР оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували для перешкоджання експорту зерна з України, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

Цього ж дня у Держдепі США на тлі обстрілів Одеси та дунайської інфраструктури заявили, що РФ готує операцію під чужим прапором у Чорному морі на кораблі у міжнародних водах.

Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів з тим, щоб підірвати цивільні судна та звинуватити пізніше в цьому Україну.  

Росія
російська армія
зерно
ФСБ
експорт зерна
окупанти
Читайте також:
26 липня, 2023 середа
З регіонів РФ почали повертати "евакуйованих" українців до окупованого Маріуполя, але їм немає де жити, - Андрющенко
радбез ООН
26 липня, 2023 середа
На засіданні Радбезу ООН до виступу не допустили колишнього архієпископа УПЦ МП Гедеона
Віталій Табачников
27 липня, 2023 четвер
У збитому 25 липня вертольоті Ка-52 ліквідовано полковника ЗС РФ ,- росЗМІ
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.94
    Купівля 36.94
    Продаж 37.67
  • EUR
    Купівля 41.03
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
27 липня
12:01
OPINION
Сергій Марченко
Соратник Мураєва далі вчить нас "любити батьківщину"
11:49
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський провів виїзну Ставку в Дніпрі: говорили про захист неба та ситуацію на фронті
11:29
на фото люди розбирають завали будинків в Одесі. Наслідки обстрілу 23 липня 2023 року
Кількість жертв атаки РФ на Одесу 23 липня зросла до двох
11:09
Ллойд Остін
"Україна добре підготовлена, має низку варіантів та продовжить тиснути": Остін про контрнаступ ЗСУ
10:56
СБУ затримала харків'янина, якого звинувачують в підготовці ракетної атаки на місто
10:54
Огляд
міжнародний огляд
Україна почала новий поштовх контрнаступу, а Вагнер збільшує побоювання атак на кордоні з Білоруссю. Акценти світових ЗМІ 27 липня
10:43
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі ворог тримає ракетоносій з 4 "калібрами"
10:39
Ексклюзив
Карта Луганщина вся 25.07.23
Ворог трохи піддавлює з півночі у Серебрянському лісництві на Луганщині, - офіцер Нацгвардії Дорошенко
10:29
Ворскла
"Ворскла" - "Діла": де та коли дивитися матч Ліги конференцій
10:29
Томоко Акане
МВС Росії оголосило в розшук суддю МКС, яка видала ордер на арешт Путіна
10:27
NASA визнали одним із найкращих роботодавців США для жінок у 2023 році
10:23
долар
Долар та євро здорожчали в обмінниках: курс валют на 27 липня
10:15
Ірина Геращенко
"Європейська Солідарність" за відновлення існуючого законодавства про е-декларування, яке запровадила наша команда", – Ірина Геращенко
10:13
Прибуток Meta зріс до $7,8 млрд за останній квартал
10:04
OPINION
Віктор Трегубов
Мій народ не такий. А особливо зараз
09:56
російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"
У британській розвідці пояснили роль російських вертольотів Ka-52M на фронті
09:42
Верховна Рада
До Ради внесли законопроєкт про відновлення е-декларування
09:35
знищені окупанти
До моргу окупованого Первомайська на Луганщині доставили тіла 109 окупантів, у лікарні не встигають надавати меддопомогу росіянам, - Генштаб
09:22
Ексклюзив
Сєверодонецьк
Окупанти продовжують фейкове відновлення Сєверодонецька, - керівник МВЦА Стрюк
09:13
Оновлено
Російський винищувач пошкодив американський безпілотник над Сирією. Білий дім відреагував
09:08
РФ завдала удару керованою авіабомбою по Куп'янському району: загинула жінка, четверо поранені
08:47
ЗСУ, контрнаступ
ЗСУ розпочали механізовану операцію у Запорізької області й прорвали оборонні позиції РФ, - ISW
08:47
У Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та Ватутіну
У Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та Ватутіну
08:46
Інфографіка
російська техніка
За добу Росія втратила 590 військових, 40 крилатих ракет і 11 бойових бронемашин, - Генштаб ЗСУ
08:44
Ексклюзив
Бердянськ
Намагання окупантів відкрити у Бердянську аквапарк та філіал "Артеку" марні, - заступник голови райради Дудукалов
08:41
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Уночі сили ППО знищили 8 "шахедів"
08:14
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака: на Одещині РФ влучила в адмінбудівлю порту, загинув співробітник, на Хмельниччині та Дніпропетровщині працювала ППО
08:09
OPINION
Борислав Береза
На Росію, як колись Німеччину, чекає процес денацифікації
07:59
Після запуску ракети SpaceX Falcon 9 у небі над Аризоною з’явилася червона смуга світла
У небі над Аризоною з'явилось криваво-червоне світіння після того, як ракета SpaceX пробила дірку у верхніх шарах атмосфери
07:11
винищувач F-35
США перекинули винищувачі F-35 на Близький Схід через атаку РФ на американський дрон
06:49
Лео Варадкар
У разі смерті Путіна, Ірландія навряд чи висловить співчуття Росії, - прем'єр Варадкар
06:37
на фото: пожежа
Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден за 9 днів атак, - Кубраков
06:23
Іран
В Ірані жінок, які відмовляються носити хіджаб, звільняють з роботи та забирають у них автівки
06:00
десантні кораблі рф
В ISW пояснили, чому РФ не зможе здійснити повної блокади України у Чорному морі
05:43
Сергій Кислиця
Росіяни під виглядом "оздоровлення" вивезли до Білорусі понад 3 тис. українських дітей, - Кислиця
05:08
військовий переворот у Нігері
У Нігері відбувся військовий переворот: законно обраного президента заблоковано у палаці
04:40
ПВК Вагнера
ПВК Вагнера вербує в Білорусі найманців, готових воювати проти Литви та Польщі, - ЦНС
04:12
наступ ЗСУ
У США назвали основний напрямок контрнаступу Сил оборони України: операція триватиме до трьох тижнів, - ЗМІ
03:44
ВООЗ
У ВООЗ розповіли скільки медикаментів доправила в Україну від початку війни
02:48
Чехія Україна
Росія звинуватила Чехію у русофобії – Прага різко відповіла: "Геть з України"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV