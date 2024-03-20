Боснія і Герцеговина - Україна: букмекери дали обнадійливий прогноз на плей-офф Євро-2024
У четвер, 21 березня, збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини у плей-офф кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери прогнозують, що збірна України є фаворитом у протистоянні з командою Боснії і Герцеговини. На виграш українців дають коефіцієнт 2,05. Ймовірність нічиї в основний час оцінюють у 3,55. Перемогу боснійців - 3,95.
У вівторок, 19 березня, збірна України з футболу прибула до Сараєва, де розмістилась наша команда. Матч проти боснійців пройде у Зеніці.
Трансляція матчу Україна - Боснія і Герцеговина доступна на медіасервісі Megogo. Початок - 21:45, 21 березня.
Євро-2024
Плей-офф. Кваліфікація
21 березня
Боснія і Герцеговина - Україна
Зеніца, стадіон "Біліно Полє"
Початок о 21:45
Трансляція - Megogo
Виступи збірної України у відборі на Євро-2024
У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді у Зениці зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня зустрінеться у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.
14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.
Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.
На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.
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