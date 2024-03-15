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Євро-2024: Боснія і Герцеговина викликала на матч з Україною нового футболіста

15 березня, 2024 п'ятниця
22:20
Футбол Аднан Ковачевич

Збірна Боснії і Герцеговини викликала захисника польського "Ракува" Аднана Ковачевича на матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 проти України

Про це повідомляє пресслужба футбольної федерації Боснії і Герцеговини.

Оборонець польського "Ракува" Аднан Ковачевич замінить у збірній Боснії і Герцеговини травмованого Адріана Баришича.

30-річний захисник дебютував за боснійців у 2020 році. На рахунку Ковачевича 12 матчів у футболці збірної, проте без результативних дій. У клубній кар'єрі виступав за "Сараєво", "Корону" та "Ференцварош".

Збірна України у відборі на Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія. 

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів. 

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.

Теги:
Спорт
Збірна України
Боснія і Герцеговина
Євро-2024
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