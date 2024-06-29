Євро-2024: матч Німеччина - Данія зупиняли через грозу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Євро-2024 Німеччина - Данія проходить у Дортмунді. Станом на 36 хвилину, коли арбітр зупинив гру, рахунок був 0:0.

Зустріч зупинили через погодні умови. У Дортмунді сильна гроза, також падає град. Футболісти покинули поле та заховались у підтрибунному приміщенні.

Фото: Getty Images

Після 23:00 гру відновили.

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