Євро-2024: матч Німеччина - Данія зупиняли через грозу
Ввечері суботи, 29 червня, в 1/8 фіналу Євро-2024 зустрічаються збірні Німеччини та Данії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Євро-2024 Німеччина - Данія проходить у Дортмунді. Станом на 36 хвилину, коли арбітр зупинив гру, рахунок був 0:0.
Зустріч зупинили через погодні умови. У Дортмунді сильна гроза, також падає град. Футболісти покинули поле та заховались у підтрибунному приміщенні.
Фото: Getty Images
Після 23:00 гру відновили.
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