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Оновлено

Євро-2024: матч Німеччина - Данія зупиняли через грозу

29 червня, 2024 субота
23:06
Футбол Расмус Гойлунн і Антоніо Рюдігер, збірна Данії, збірна Німеччини, Євро-2024

Ввечері суботи, 29 червня, в 1/8 фіналу Євро-2024 зустрічаються збірні Німеччини та Данії

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Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Євро-2024 Німеччина - Данія проходить у Дортмунді. Станом на 36 хвилину, коли арбітр зупинив гру, рахунок був 0:0. 

Зустріч зупинили через погодні умови. У Дортмунді сильна гроза, також падає град. Футболісти покинули поле та заховались у підтрибунному приміщенні.

Дортмунд, матч Німеччина - Данія, Євро-2024

Фото: Getty Images

Після 23:00 гру відновили.

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Теги:
Спорт
Німеччина
Євро-2024
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