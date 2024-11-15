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Головна Футбол Форвард "Динамо" пропустить надважливий матч збірної України у Лізі націй

Форвард "Динамо" пропустить надважливий матч збірної України у Лізі націй

Влад Дідусь
15 листопада, 2024 п'ятниця
16:59
Футбол Владислав Ванат, збірна України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поскаржився на стан гравців "Динамо" та "Шахтаря" напередодні матчу проти Грузії у 5-му турі Ліги націй

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Про це Сергій Ребров повідомив на передматчевій пресконференції.

За словами головного тренера, у національній команді не найкраща ситуація зі станом футболістів.

"Є багато гравців, які мають мікропошкодження. Після переїздів у "Динамо" та "Шахтаря" достатньо втомлені гравці. На жаль, Владислав Ванат завтра не зможе взяти участь у зустрічі. Він ще відновлюється, сподіваємося, він повернеться до другої гри", – сказав Ребров.

Водночас інший нападник збірної України Артем Довбик тренувався у загальній групі.

Як збірна України виступає в Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані виявилася сильнішою за Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.  

Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів. 

У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які фінішують слідом за переможцями.

Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Ліга націй
Сергій Ребров
Артем Довбик
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