Мбаппе у 25 років став власником французького клубу
Зірка мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе придбав акції французького клубу "Кан"
Про це повідомляє Get Football News France.
Інвестиційний фонд Кіліана Мбаппе Coalition Capital придбав 80% акцій французького клубу "Кан" за 15 млн євро. Міноритарний акціонер П'єр-Антуан Каптон збереже за собою 20%.
Минулий сезон "Кан" закінчив на шостій позиції у Лізі 2, і не зміг вийти в елітний дивізіон французького футболу.
Хто такий Кіліан Мбаппе
У минулому сезоні 25-річний Мбаппе зіграв за ПСЖ 46 матчів в усіх турнірах, забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.
Загалом з парижанами форвард 6 разів ставав чемпіоном Франції та тричі здобував кубок країни. До ПСЖ Мбаппе перейшов у 2018 році за 180 млн євро з "Монако", з яким також виграв чемпіонський титул.
Кіліан Мбаппе зіграв 84 матчі та забив 48 м'ячів за збірну Франції. Разом з національною командою він став у 2018 році чемпіоном світу, а у 2022-му виграв Лігу націй. На Євро-2024 Мбаппе і Франція дійшли до півфіналу.
У вівторок, 16 липня, французький футболіст Кіліан Мбаппе підписав контракт з іспанським "Реалом".
Transfermarkt оцінює Мбаппе у 180 млн євро. Француз є найдорожчим футболістом світу.
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