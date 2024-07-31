Мбаппе у 25 років став власником французького клубу

Про це повідомляє Get Football News France.

Інвестиційний фонд Кіліана Мбаппе Coalition Capital придбав 80% акцій французького клубу "Кан" за 15 млн євро. Міноритарний акціонер П'єр-Антуан Каптон збереже за собою 20%.

Минулий сезон "Кан" закінчив на шостій позиції у Лізі 2, і не зміг вийти в елітний дивізіон французького футболу.

Хто такий Кіліан Мбаппе

У минулому сезоні 25-річний Мбаппе зіграв за ПСЖ 46 матчів в усіх турнірах, забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.

Загалом з парижанами форвард 6 разів ставав чемпіоном Франції та тричі здобував кубок країни. До ПСЖ Мбаппе перейшов у 2018 році за 180 млн євро з "Монако", з яким також виграв чемпіонський титул.

Кіліан Мбаппе зіграв 84 матчі та забив 48 м'ячів за збірну Франції. Разом з національною командою він став у 2018 році чемпіоном світу, а у 2022-му виграв Лігу націй. На Євро-2024 Мбаппе і Франція дійшли до півфіналу.

У вівторок, 16 липня, французький футболіст Кіліан Мбаппе підписав контракт з іспанським "Реалом".

Transfermarkt оцінює Мбаппе у 180 млн євро. Француз є найдорожчим футболістом світу.