Ребров змінив склад збірної України на вирішальні матчі відбору Євро-2024

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Тренер перевів з резервного до основного списку викликаних гравців захисника "Динамо" Олександра Тимчика та півзахисника "Дніпра-1" Олексія Гуцуляка.

Національна команда розпочне тренувальний збір 14 березня в іспанській Марбельї.

21 березня збірна України в Зениці зіграє у півфіналі плей-офф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини, а 26 березня проведе матч у Вроцлаві з Ізраїлем або Ісландією. Переможець фіналу потрапить на Євро-2024.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — "Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Богдан Михайличенко ("Полісся"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — "Шахтар"), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — "Динамо"), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — "Дніпро-1"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар"), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — "Шахтар").

Збірна України у відборі на Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.