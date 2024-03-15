"Входить у топ-10 Європи": очільник боснійського футболу високо оцінив збірну України напередодні битви за ЧЄ

Про це повідомляє Meridian Sport.

"Що стосується збірної (Боснії і Герцеговини, - ред.), то певний період турбулентності закінчився. Це було не так, як планувалося, є багато різних факторів, на деякі речі ми просто не можемо вплинути, а з деякими речами, які виходять за рамки футболу, ми не хочемо мати справу. Я думаю, що всім зрозуміло і видно, що сталося. Як сказав тренер, шанс, безумовно, є. Україна входить в топ-10 збірних Європи, якщо ми подивимося на гравців, але, безумовно, шанс є, тим більше, що буде одна гра", - заявив президент футбольного союзу Боснії і Герцеговини Віко Зелькович.

За словами Зельковича, у боснійців є позитив і надія отримати вдалий для них результат.

"Боснія і Герцеговина ніколи не була на Чемпіонаті Європи у своїй історії. Навіть покоління, яке було на Чемпіонаті світу 2014 року, не змогло кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Це не виправдання заздалегідь, ми будемо намагатися виграти цю гру. Якщо ми виграємо цю гру, буде ще одна. Ми вийдемо на неї зі спокійною головою і не дозволимо тим речам, які вже почали відбуватися, негативно вплинути на нас. Гравці матимуть повну підтримку, незважаючи ні на що", – сказав очільник місцевого футболу.

Збірна України у відборі на Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.