Збірна України втратила дві позиції у новому рейтингу ФІФА

Про це повідомляє сайт ФІФА.

Попри те, що у січні та грудні Україна не проводила матчів, вона у лютневому рейтингу втратила дві позиції та опустилася на 24-те місце.

Наступний суперник команди Сергія Реброва у плей-офф відбору Євро-2024 - Боснія і Герцеговина - йде 71-ю. З двох інших потенційних суперників українців по стикових матчах вище перебуває Ісландія - на 73-у рядку, Ізраїль -75-й.

Серед суперників збірної України по Лізі націй найвищу - 40-у позицію посідає Чехія, Албанія - 64-та, Грузія - 77-ма.

Лідерство у рейтингу ФІФА зберегла Аргентина, слідом за якою розташувалися Франція, Англія, Бельгія та Бразилія.

Збірна України у відборі на Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.