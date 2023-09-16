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Ексклюзив

Генерал Романенко розповів, яку зброю отримає Україна найближчим часом

16 вересня, 2023 субота
10:23
Війна з Росією

Генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко зазначив, що до кінця цього місяця відбудеться рішення щодо постачання Україні ракет ATACMS

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Для просування ЗСУ вперед на лінії фронту потрібні відповідні потужності ураження. Вже зрушилося з місця питання щодо Taurus і ATACMS. До кінця цього місяця відбудеться рішення щодо постачання ATACMS, і в цьому рішенні нам вже вдруге допомагають німці. Наші союзники вимушені реагувати на заяви лідера КНДР щодо постачання Росії систем залпового вогню", - підкреслив Романенко.

За словами генерала, є вірогідність того, що шведські літаки з'являться в Україні скоріше, ніж американські.

"Щодо питання авіації, тут теж є зрушення. Генерал Нацгвардії США заявив, що опанувати літаки можна за три місяці. Але попереду йдуть шведи, тому що навчання українських пілотів і інженерно-технічного складу пройшло за два місяці, і зараз навчаються далі. Винищувачі Gripen і F-16 досить близькі. Gripen більш непримхливий. Шведи його розробляли близьким до умов, які є в Україні. Є вірогідність того, що шведські літаки з'являться скоріше, ніж американські", - зауважив Романенко.

  • 7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.
  • 9 вересня стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.
  • 12 вересня повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами
  • 15 вересня The Wall Street Journal написав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені




 

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