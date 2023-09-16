Генерал Романенко розповів, яку зброю отримає Україна найближчим часом
Генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко зазначив, що до кінця цього місяця відбудеться рішення щодо постачання Україні ракет ATACMS
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Для просування ЗСУ вперед на лінії фронту потрібні відповідні потужності ураження. Вже зрушилося з місця питання щодо Taurus і ATACMS. До кінця цього місяця відбудеться рішення щодо постачання ATACMS, і в цьому рішенні нам вже вдруге допомагають німці. Наші союзники вимушені реагувати на заяви лідера КНДР щодо постачання Росії систем залпового вогню", - підкреслив Романенко.
За словами генерала, є вірогідність того, що шведські літаки з'являться в Україні скоріше, ніж американські.
"Щодо питання авіації, тут теж є зрушення. Генерал Нацгвардії США заявив, що опанувати літаки можна за три місяці. Але попереду йдуть шведи, тому що навчання українських пілотів і інженерно-технічного складу пройшло за два місяці, і зараз навчаються далі. Винищувачі Gripen і F-16 досить близькі. Gripen більш непримхливий. Шведи його розробляли близьким до умов, які є в Україні. Є вірогідність того, що шведські літаки з'являться скоріше, ніж американські", - зауважив Романенко.
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