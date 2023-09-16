Генерал Романенко розповів, яку зброю отримає Україна найближчим часом

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Для просування ЗСУ вперед на лінії фронту потрібні відповідні потужності ураження. Вже зрушилося з місця питання щодо Taurus і ATACMS. До кінця цього місяця відбудеться рішення щодо постачання ATACMS, і в цьому рішенні нам вже вдруге допомагають німці. Наші союзники вимушені реагувати на заяви лідера КНДР щодо постачання Росії систем залпового вогню", - підкреслив Романенко.

За словами генерала, є вірогідність того, що шведські літаки з'являться в Україні скоріше, ніж американські.

"Щодо питання авіації, тут теж є зрушення. Генерал Нацгвардії США заявив, що опанувати літаки можна за три місяці. Але попереду йдуть шведи, тому що навчання українських пілотів і інженерно-технічного складу пройшло за два місяці, і зараз навчаються далі. Винищувачі Gripen і F-16 досить близькі. Gripen більш непримхливий. Шведи його розробляли близьким до умов, які є в Україні. Є вірогідність того, що шведські літаки з'являться скоріше, ніж американські", - зауважив Романенко.

7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.

9 вересня стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

12 вересня повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами

15 вересня The Wall Street Journal написав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені







