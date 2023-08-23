Голлівудські страйки: сценаристи отримали нову пропозицію від компаній

Про це інформує Reuters.

Альянс продюсерів кіно і телебачення (AMPTP), який веде переговори від імені компаній, включаючи Walt Disney і Netflix змінив свою пропозицію, щодо компенсації, мінімальний штат, залишкові виплати та обмеження штучного інтелекту.

Згідно з останньою пропозицією, Гільдія сценаристів Америки (WGA) отримає підвищення заробітної плати на 13% протягом трирічного контракту, а письмовий контент, створений штучним інтелектом, не буде вважатися літературним матеріалом.

Потокові платформи також запропонували надати WGA загальну кількість годин перегляду для кожного шоу в конфіденційних квартальних звітах.

"Ми підійшли до столу з пропозицією, яка відповідає пріоритетним проблемам, висловленим письменниками. Ми глибоко віддані припиненню страйку і сподіваємося, що WGA буде працювати над тим же рішенням", - заявила президентка AMPTP Керол Ломбардіні.

Гільдія сценаристів Америки, яка представляє близько 11,5 тис. сценаристів кіно та телебачення, пішла з роботи 2 травня після того, як переговори зайшли в глухий кут.

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.

3 квітня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали.

Трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" офіційно перенесли на 15 січня 2024 року через страйки профспілок сценаристів та акторів.