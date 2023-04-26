Голова ООН прямує до Вашингтона для переговорів щодо "порятунку" зернової угоди

Про це пише The New York Times.

Очікується, генсек ООН зустрінеться з Ентоні Блінкеном та членами Конгресу протягом трьох днів зустрічей у Вашингтоні після розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у вівторок.

"Серед тем, які Антоніу Гутерреш, як очікується, обговорить, - війна в Україні та зернова угода, яка все частіше опиняється під загрозою на тлі скарг з боку Росії на те, що аспекти угоди, які б сприяли експорту російського зерна та добрив, не дотримуються", - ствердили журналісти.

"Ми перебуваємо в дуже делікатному моменті відновлення Чорноморської ініціативи", - заявив у вівторок прессекретар Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік.