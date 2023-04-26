Голова ООН прямує до Вашингтона для переговорів щодо "порятунку" зернової угоди
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш має відвідати Вашингтон для зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном для "порятунку" зернової угоди
Про це пише The New York Times.
Очікується, генсек ООН зустрінеться з Ентоні Блінкеном та членами Конгресу протягом трьох днів зустрічей у Вашингтоні після розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у вівторок.
"Серед тем, які Антоніу Гутерреш, як очікується, обговорить, - війна в Україні та зернова угода, яка все частіше опиняється під загрозою на тлі скарг з боку Росії на те, що аспекти угоди, які б сприяли експорту російського зерна та добрив, не дотримуються", - ствердили журналісти.
"Ми перебуваємо в дуже делікатному моменті відновлення Чорноморської ініціативи", - заявив у вівторок прессекретар Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік.
- Нагадаємо, раніше міністерство оборони РФ звинуватило Україну в порушенні зернової угоди, заявивши, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши зернові коридори.
- 14 березня в МЗС РФ запропонували продовжити "зернову угоду" на 60 днів. Своєю чергою міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів не відповідає підписаним домовленостям, які передбачають продовження щонайменше на 120 днів.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш передав Лаврову для Путіна листи, в яких йдеться про подальші дії щодо зернової угоди.
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