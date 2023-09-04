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Гончаренко назвав складним і поганим "спадок" для Умєрова в Міноборони

4 вересня, 2023 понедiлок
14:53
Суспільство Рустем Умєров

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Резніков передасть гарний міжнародний "спадок" Рустему Умєрову, проте водночас "спадок" в Міноборони є складним та поганим

Про це він повідомив у етері для телеканалу Еспресо.

"З точки зору контакту з міжнародними партнерами, тут спадок дуже добрий, Рєзнікову нема чим дорікнути. Тут і Рамштайн, і особисті контакти, і думаю, що він це може передати Умєрову доволі ефективно. Умєров вільно говорить англійською, а також турецькою. Тому, я думаю, що тут проблем не буде і спадок тут нормальний і Умєров з цим абсолютно добре впорається", - зазначив нардеп. 

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Проте, коментуючи ситуацію щодо забезпечення, Гончаренко зазначив, що спадок там складний і поганий.

"Ми бачимо, що фактично забезпеченням ЗСУ займається не Міноборони, а все українське суспільство. Мінволонтер - я би назвав це так. Мінволонтер займається забезпеченням ЗСУ, міністерство з цим не впоралося. Тому тут і зі спадком все складніше і завдання набагато важливіше. Багато залежить від того, чи отримає Умєров кадрову свободу", - наголосив він.

Що цьому передувало

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контрактіз турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

26 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року. 

За даними нардепа Железняка, міністр оборони Олексій Резніков має залишити посаду і стати послом у Великій Британії. Його місце може зайняти голова Фонду державного майна Рустем Умєров.

Також 31 серпня журналіст Айдер Муждабаєв заявив, що ймовірність призначення Умєрова на посаду міністра оборони України близька до 100%. За його словами, призначення на високі посади кримських татар є добрим сигналом у перспективі звільнення Криму. 

Натомість 3 вересня Резніков прокоментував інформацію про свою можливу відставку з посади міністра оборони України та призначення послом у Великій Британії.

У понеділок, 4 вересня, очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що подав до Верховної Ради заяву про свою відставку. Її прийняв голова ВРУ Руслан Стефанчук.

У понеділок, 4 вересня, Рустем Умєров подав до Верховної Ради України заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна.

Україна
Міністерство оборони
Війна з Росією
Олексій Резніков
Військові новини
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