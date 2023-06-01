Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в Ініціативі. Так, впродовж двох днів, 30 та 31 травня, Росія без пояснень зареєструвала для інспекції лише 1 вхідне судно на порт "Чорноморськ", - пише пресслужба і додає, водночас інші сторони підтвердили до участі в Чорноморській Ініціативі 10 суден на три порти.

50 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини, щоб завантажити 2,4 млн тонн продовольства для світу. Це майже вдвічі більше, ніж було експортовано в травні. Деякі судна очікують інспекції вже понад 3 місяці. Це призводить до збитків у розмірі понад 1 млрд доларів, що впливає на кінцеву вартість продовольства для світу.

"Таким чином Росія в черговий раз знайшла спосіб обмежити світ в їжі. Блокування реєстрації нового вхідного флоту, як і блокування найбільшого порту "Південний", є грубим порушенням умов Зернової ініціативи, під якою підписалась і країна-агресор", - наголошують в міністерстві.

Українська делегація вимагає від Секретаріату СКЦ відновити повноцінну роботу з 3 інспекційними командами та 9 інспекціями на день. Наші інспектори готові братися до роботи, як тільки буде відновлена реєстрація суден.

Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

За 10 місяців зернової Ініціативи було експортовано понад 30,5 млн тонн української продукції. Проте, протягом останніх 7 місяців російська делегація в СКЦ саботує та гальмує роботу, через що світ не отримав мінімум 20 млн тонн продовольства.

Що відомо про гальмування зернової ініціативи

17 травня стало відомо, що дію "зернової угоди" продовжено на два місяці. Ердоган підтвердив це, зазначивши, що відтепер судна також заходитимуть у порти Миколаїв та Ольвія.

Посол України у Туреччині Василь Боднар пояснив, що "зернова угода" не передбачає нових вимог РФ, але вони будуть розглядатись окремо.

У Росії заявили, що наступні два місяці стануть вирішальними для долі "зернової угоди" та назвали 5 умов для продовження "зернової угоди" після 17 липня.

Натомість в Україні назвали свої умови надання згоди на нові вимоги РФ в рамках "зернової угоди".

24 травня Держдепартамент США заявив про явні порушення Росією її зобов'язань за умовами Чорноморської зернової ініціативи.

Посол США в Україні Бріджит Брінк 25 травня повідомила, що РФ блокує вхід 28 кораблів до порту "Південний".