"Грузинське законодавство цього не передбачає": Грузія пояснила, чому Денісову не пустили до Саакашвілі
У міністерстві юстиції Грузії заявили, що візит українського омбудсмена до тюремної лікарні не передбачений законодавством
Про це повідомляє Sputnik.Грузия.
"Грузинське законодавство не передбачає вхід (до тюремної лікарні - ред.) українського омбудсмена, і такої потреби немає, у нас немає такого зобов'язання", - сказав міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе.
Грузинський міністр також аргументував недопуск Денісової до Міхеіла Саакашвілі турботою про його здоров'я.
"Коли ув'язнений перебуває в лікувальному закладі, ми зобов'язані максимально постаратися захистити його здоров'я. Саме з цим мотивом омбудсмена поки що не впустили", - пояснив очільник міністерства юстиції Грузії Раті Брегадзе.
Брегадзе також заявив, що їм з Денісовою варто було б зустрітися, щоб було враховано позицію обох сторін.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 9 листопада уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що до Міхеіла Саакашвілі застосували силу перед вивезенням із тюрми.
- 11 листопада Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні.
- 14 листопада лікар Міхеіла Саакашвілі та його дівчина повідомили, що він не в змозі встати з ліжка, однак грузинська влада заперечила цю інформацію.
- 16 листопада Людмила Денісова повідомила, що її не пустили до тюремної лікарні, де перебуває Міхеіл Саакашвілі.
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