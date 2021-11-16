"Грузинське законодавство цього не передбачає": Грузія пояснила, чому Денісову не пустили до Саакашвілі

Про це повідомляє Sputnik.Грузия.



"Грузинське законодавство не передбачає вхід (до тюремної лікарні - ред.) українського омбудсмена, і такої потреби немає, у нас немає такого зобов'язання", - сказав міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе.



Грузинський міністр також аргументував недопуск Денісової до Міхеіла Саакашвілі турботою про його здоров'я.



"Коли ув'язнений перебуває в лікувальному закладі, ми зобов'язані максимально постаратися захистити його здоров'я. Саме з цим мотивом омбудсмена поки що не впустили", - пояснив очільник міністерства юстиції Грузії Раті Брегадзе.



Брегадзе також заявив, що їм з Денісовою варто було б зустрітися, щоб було враховано позицію обох сторін.