Про це заявив заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.

"Хотів би ще раз зазначити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli (привід для війни. - Ред.)", - заявив Медведєв.

За його словами, нібито цинічна практика односторонніх обмежувальних заходів проти Росії, незаконність яких неодноразово підкреслювалася на всіх рівнях, схожа на оголошення економічної війни.

27 червня Медведєв погрожував "перекрити кисень" країнам Балтії через так звану блокаду Калінінграда.

25 червня секретар ради безпеки РФ, експрезидент Дмитро Медведєв відреагував погрозами на намір Молдови приєднатися до антиросійських санкцій Євросоюзу.

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