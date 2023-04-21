Ігнат розповів, із чим були пов'язані нічні тривоги в Україні
Тривоги в ніч з 20 на 21 квітня були пов'язані із запуском "шахедів" та перельотом літака МіГ-31К, який базується у Росії
Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
Він зазначив, що перша тривога була пов'язана зі зльотом російського літака МіГ-31К. Це літак, за словами Ігната, можливо, є носієм ракети "кинджал". Друга ж тривога була пов'язана з атакою "шахедами".
"Пізніше тривога була пов’язана з шахедами, до 3-ї ночі фактично тривала бойова робота", - сказав Ігнат.
Він додав, що вже порівняно давно не було зафіксовано тривог, пов'язаних зі зльотом МіГ-31, який базується на території Білорусі.
- У ніч з 20 на 21 квітня російські дрони-камікадзе атакували Київ та область. Українська ППО збила там близько 8 БПЛА. Також цієї ночі російські військові ударили безпілотниками по Полтавській області, внаслідок чого руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.
- Також Генштаб ЗСУ повідомив, що українським захисникам вдалося збити 8 із 12 безпілотників, які запустили російські військові по території нашої країни.
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