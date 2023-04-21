Ігнат розповів, із чим були пов'язані нічні тривоги в Україні

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Він зазначив, що перша тривога була пов'язана зі зльотом російського літака МіГ-31К. Це літак, за словами Ігната, можливо, є носієм ракети "кинджал". Друга ж тривога була пов'язана з атакою "шахедами".

"Пізніше тривога була пов’язана з шахедами, до 3-ї ночі фактично тривала бойова робота", - сказав Ігнат.

Він додав, що вже порівняно давно не було зафіксовано тривог, пов'язаних зі зльотом МіГ-31, який базується на території Білорусі.