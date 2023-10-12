Імовірних навідників удару по селу Гроза судитимуть заочно, - речник Харківської облпрокуратури

Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в етері телеканалу "Еспресо".

Він повідомив, що зараз відбуваються спільні заходи прокуратури та СБУ.

"За оперативною інформацією, два брати-правоохоронці знаходиться на території РФ. Тому реального інструменту їх затримання зараз немає, але прокурорами та слідчими складено повідомлення про підозру. Буде продовжуватися спеціальне досудове розслідування щодо цих обставин, з метою встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину. В подальшому навідників судитимуть заочно. Їх оголошуть в розшук, обмежуть в кордонах Росії. Правосуддя може притягнути їх до відповідальності, режим путіна не вічний", - підкреслив Чубенко.

Для надання юридичної оцінки зараз триває процес вивчення усіх переписок, допит осіб, які спілкувалися з цими зрадниками.

"Було ідентифіковано двох місцевих колаборантів та з'ясовано яким чином та з ким вони спілкуються. І зараз, на жаль, треба оцінити ту інформацію, яку передавали їм місцеві. Певного умислу з їх боку саме на розповсюдження інформації або на нанесення шкоди Україні зараз немає. Але якщо особи передавали інформацію з обмеженим доступом про розташування військових або розміщення військових пунктів, навіть при відсутності бажання особи нашкодити Україні, такі дії можна кваліфікувати за ККУ (Кримільний кодекс України-ред)", - пояснив Чубенко.