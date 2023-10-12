Імовірних навідників удару по селу Гроза судитимуть заочно, - речник Харківської облпрокуратури
Слідчі встановили людей, які, ймовірно, навели російський "Іскандер" на кафе в селі Гроза на Куп'янщині. Їх судитимуть заочно, з метою притягнення до відповідальності за українським законодавством
Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в етері телеканалу "Еспресо".
Він повідомив, що зараз відбуваються спільні заходи прокуратури та СБУ.
"За оперативною інформацією, два брати-правоохоронці знаходиться на території РФ. Тому реального інструменту їх затримання зараз немає, але прокурорами та слідчими складено повідомлення про підозру. Буде продовжуватися спеціальне досудове розслідування щодо цих обставин, з метою встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину. В подальшому навідників судитимуть заочно. Їх оголошуть в розшук, обмежуть в кордонах Росії. Правосуддя може притягнути їх до відповідальності, режим путіна не вічний", - підкреслив Чубенко.
Для надання юридичної оцінки зараз триває процес вивчення усіх переписок, допит осіб, які спілкувалися з цими зрадниками.
"Було ідентифіковано двох місцевих колаборантів та з'ясовано яким чином та з ким вони спілкуються. І зараз, на жаль, треба оцінити ту інформацію, яку передавали їм місцеві. Певного умислу з їх боку саме на розповсюдження інформації або на нанесення шкоди Україні зараз немає. Але якщо особи передавали інформацію з обмеженим доступом про розташування військових або розміщення військових пунктів, навіть при відсутності бажання особи нашкодити Україні, такі дії можна кваліфікувати за ККУ (Кримільний кодекс України-ред)", - пояснив Чубенко.
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5 жовтня Росія обстріляла село Гроза Харківської області, внаслідок чого загинуло щонайменше 50 людей, ще 6 отримали поранення. Рашисти поцілили в кафе, де на той час проходив поминальний обід. Зафіксовано влучання ракети "Іскандер-М". 5 жовтня
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Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування російського удару по селищу Гроза на Харківщині.
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Станом на 7 жовтня правоохоронці ідентифікували 48 загиблих. Фахівці відібрали зразки ДНК щонайменше 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків, на той час, проганяли через ДНК-комплекс АNDE.
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Пізніше, 9 жовтня, стало відомо про 49 ідентифікованих тіл мешканців села Гроза.
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10 жовтня поліція заявила, що кількість загиблих зросла до 53 людей. У цілому до поліції надійшло 22 заяви про безвісти зниклих в селі Гроза, з них 4 повідомлення не підтвердилися – люди знайшлися, 13 людей ідентифіковані серед вилучених тіл. Зниклими безвісти залишалися 5 людей. З 5 жовтня слідчі та криміналісти цілодобово працювали над встановленням осіб загиблих. За цей час проведено 288 ДНК-досліджень.
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Лише 11 жовтня стало відомо про 55 загиблих. За останню добу ідентифікували за ДНК ще дві особи.
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11 жовтня СБУ встановила ймовірних навідників удару РФ по Грозі - місцевих братів-екскопів, які втекли до окупантів
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