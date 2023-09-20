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"Інформаційний спротив" озвучив оптимістичний сценарій на південному фронті

20 вересня, 2023 середа
11:20
Війна з Росією Карта. Роботине_20.09.2023

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що розглядаючи оптимістичний сценарій, ЗСУ можуть вийти південніше Токмака до кінця жовтня, початку листопада

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо ЗСУ просунуться у трикутнику Новопрокопівка - Вербове - Очеретувате найближчими тижнями, оскільки там перебуває 76-та й 7-ма десантно-штурмові дивізії, яку росіяни перегнали з Луганщини. Якщо саме в цій локації нам вдасться прорватися до північного сектору Токмака, то до кінця року ЗСУ зможуть перерізати логістику ворога. Тому що біля Токмака будуть відбуватися тактичні дії іншого характеру", - припустив Коваленко.  

За словами військово-політичного оглядача, розглядаючи такий оптимістичний сценарій, ЗСУ можуть вийти південніше Токмака до кінця жовтня, початку листопада.

"А це вже третя лінія оборони ворога, що дозволяє швидше заходити у глибину окупованих територій. І це дозволить Силам оборони вийти північніше Мелітополя. У цьому випадку уся смуга від Мелітополя до узбережжя Азовського моря буде прострілюватися нашою ствольною й реактивною артилерією. І це прискорить вихід ЗСУ до узбережжя Азовського моря", - підкреслив Коваленко.

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Ситуація на фронті: останні новини

14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині. Проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.

Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, станом на ранок 15 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили Андріївку.

16 вересня в американському Інституті вивчення війни зазначили, що після того, як українські військові звільнили Андріївку, вони продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Водночас для російської армії погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута.

Уже 17 вересня Сили оборони України повністю звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута на Донеччині, проте ворог не полишає спроб захопити населений пункт.

У ранковому зведенні Генштабу 18 вересня повідомлялося, що українські військові відбили атаки РФ поблизу Білої Гори на Бахмутському напрямку, а в районі Кліщіївки Донецької області продовжують штурмові дії, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Згодом заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ майор Родіон Кудряшов зазначив, що після успішного просування ЗСУ відкривається можливість для звільнення Бахмута від окупантів.

18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції бригад та батальйонів, які звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському напрямку.

Також напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за ще один тиждень повномасштабної війни українські захисники звільнили від окупантів 2 кв. км на Бахмутському напрямку, а також 5,2 кв. км української території на південному фронті.

Таким чином станом на 18 вересня звільнена площа під Бахмутом складає 51 кв. км, а на південному фронті від початку контрнаступу ЗСУ звільнили уже 261,7 кв. км.

19 вересня в ISW заявили, що нещодавнє просування українських військ на південь від Бахмуту спричинило деградацію оборонних підрозділів Росії в цьому районі, адже під час звільнення Андріївки та Кліщіївки ЗСУ знищили боєздатність елітних частин росіян.

19 вересня у Міноборони Великої Британії повідомили, що російські окупаційні війська зосередили сили для просування на Херсонському напрямку, а з півдня та сходу навпаки почали відводити свої підрозділи

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