Про це інформує Hamshari Online з посиланням на слова міністра економіки та фінансів Ірану Ехзана Хандузі.

Міністр висловив сподівання щодо з’єднання в мережі банківських карток Ірану та Росії протягом наступних кількох місяців.

"Між іранським та російськими центробанками були проведені перемовини, і, сподіваюся, що сполучення між банківськими мережами та національними платіжними системами "Шетаб" і "Мир" буде встановлено протягом двох-трьох місяців", – сказав Хандузі.

Хандузі наголосив, що це об'єднання банківських мереж посприяє полегшить ведення бізнесу економічним операторам і туризму.

З серпня Іран таємно постачає свої бойові дрони у Росію. РФ вже активно використовує їх в атаці міст Півдня України, проте ЗСУ вже навчились їх знищувати, а Пентагон заявив, що вони не стали технологічним проривом РФ у війні проти України.

23 вересня росіяни атакували безпілотниками Одесу, унаслідок чого загинув мирний житель. Цього ж дня Україна вигнала посла Ірану через використання російською армією іранських дронів-камікадзе.

У ніч з 29 на 30 вересня російські дрони-камікадзе іранського виробництва атакували Миколаїв і Одесу.

Своєю чергою у відповідь на ноту Міністерства закордонних справ України посол Ірану заявив, що його країна не постачала безпілотники до Росії. На що Міноборони опублікувало світлину захопленого українськими бійцями ударного іранського безпілотника Mohajer-6.

У ніч з 4 на 5 жовтня у Білій Церкві Київської області двічі прогриміли вибухи. Місто атакували іранськими дронами-камікадзе.

5 жовтня в Ірані офіційно заперечили постачання Російській Федерації безпілотників, які вона активно використовує у війні, атакуючи Україну.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заявив, що його країна не постачала Росії жодної зброї – попри наявність численних доказів використання російськими силами іранських безпілотників.

Володимир Зеленський розповів, що Росія замовила в Ірану 2400 "шахідів".

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