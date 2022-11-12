Про це сказав британський військовий експерт, полковник Глен Грант у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Що я почув з поїздки до аятоли, так це те, що Росія не отримала тих відповідей, на які сподівалась, що насправді Іран не збирається надавати стільки ракет і так швидко, як просила Росія, і що частина ракет насправді може прийти аж навесні", - вважає він.

На думку Гранта - це ще одна вагома причина, чому Путін гальмує війну.

"Щоб перенести її на зиму. Він помилково вважає, що якщо він буде продовжувати атакувати інфраструктуру і міста, то це змінить ставлення українського народу, що лише доводить, як це було з перших днів війни, що він не розуміє ні психології, ні культури українського народу, який не збирається здаватися. Насправді чим більше руйнувань він буде робити, тим важче йому буде виграти війну", - підсумував експерт.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС Ірану стверджував, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України. В МЗС України сказали: "Наслідки будуть масштабнішими, ніж вигода".

6 листопада спецпредставник США по Ірану заявив, що Тегеран постачав Росії дрони вже під час війни.

7 листопада у ГУР МО сказали, що українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.