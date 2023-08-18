Італійський клуб вперше прокоментував інформацію про трансфер Малиновського
Головний тренер італійського "Дженоа" Альберто Джилардіно поділився очікуваннями від трансферу Руслана Малиновського
Про це повідомляє Tutto Atalanta.
"Почекаймо, коли все буде остаточно оформлено. Це не моя робота - представляти Руслана. Він показував важливі речі в Серії А. В "Аталанті" він грав атакувального півзахисника або плеймейкера, у "Генку" теж був плеймейкером», - сказав головний тренер "Дженоа" Альберто Джилардіно.
За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо., Руслану Малиновському вже призначили медогляд перед підписанням контракту з "Дженоа". Український півзахисник повинен допомогти закріпитись у Серії А після повернення команди в елітний дивізіон Італії.
Малиновський переходить у "Дженоа" на правах оренди з правом викупу у 10 млн євро.
Ситуація навколо Руслана Малиновського
У Малиновського в "Марселі" не вірять. Про це відкрито сказав головний тренер Марселіно.
"Щодо Руслана Малиновського, то ми на нього не розраховуємо. Не виключено, що він залишить клуб. Я тут з 5 липня і познайомився з більшою частиною команди приблизно 10-11 липня. Ми провели разом місяць", - сказав тренер "Марселя".
За інформацією L’Equipe, у "Марселі" серйозно невдоволені тим, що Руслан Малиновський досі не зміг повністю адаптуватись у Франції. Українець викликає серйозне роздратування в керівництва.
Раніше повідомлялося, що Маліновським цікавляться "Бешикташ", "Болонья", "Дженоа", "Торіно" та клуб АПЛ.
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