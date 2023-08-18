Італійський клуб вперше прокоментував інформацію про трансфер Малиновського

Про це повідомляє Tutto Atalanta.

"Почекаймо, коли все буде остаточно оформлено. Це не моя робота - представляти Руслана. Він показував важливі речі в Серії А. В "Аталанті" він грав атакувального півзахисника або плеймейкера, у "Генку" теж був плеймейкером», - сказав головний тренер "Дженоа" Альберто Джилардіно.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо., Руслану Малиновському вже призначили медогляд перед підписанням контракту з "Дженоа". Український півзахисник повинен допомогти закріпитись у Серії А після повернення команди в елітний дивізіон Італії.

Малиновський переходить у "Дженоа" на правах оренди з правом викупу у 10 млн євро.

Ситуація навколо Руслана Малиновського

У Малиновського в "Марселі" не вірять. Про це відкрито сказав головний тренер Марселіно.

"Щодо Руслана Малиновського, то ми на нього не розраховуємо. Не виключено, що він залишить клуб. Я тут з 5 липня і познайомився з більшою частиною команди приблизно 10-11 липня. Ми провели разом місяць", - сказав тренер "Марселя".

За інформацією L’Equipe, у "Марселі" серйозно невдоволені тим, що Руслан Малиновський досі не зміг повністю адаптуватись у Франції. Українець викликає серйозне роздратування в керівництва.

Раніше повідомлялося, що Маліновським цікавляться "Бешикташ", "Болонья", "Дженоа", "Торіно" та клуб АПЛ.