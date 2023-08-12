Трансфер Малиновського: українець зацікавив клуб АПЛ

Про це повідомляє авторитетний журналіст Даніеле Лонго.

За інформацією джерела, італійські "Дженоа" та "Болонья" вже ведуть перемовини з "Марселем" щодо трансферу Руслана Малиновського. Українцем також цікавиться клуб АПЛ, проте його назва не розголошується.

Ситуація навколо Руслана Малиновського

У Малиновського в "Марселі" не вірять. Про це відкрито сказав головний тренер Марселіно.

"Щодо Руслана Малиновського, то ми на нього не розраховуємо. Не виключено, що він залишить клуб. Я тут з 5 липня і познайомився з більшою частиною команди приблизно 10-11 липня. Ми провели разом місяць", - сказав тренер "Марселя".

За інформацією L’Equipe, у "Марселі" серйозно невдоволені тим, що Руслан Малиновський досі не зміг повністю адаптуватись у Франції. Українець викликає серйозне роздратування в керівництва.

Раніше повідомлялося, що Маліновським цікавляться "Бешикташ" та "Торіно".