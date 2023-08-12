Трансфер Малиновського: українець зацікавив клуб АПЛ
Футболіст французького "Марселя" Руслан Малиновський може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі
Про це повідомляє авторитетний журналіст Даніеле Лонго.
За інформацією джерела, італійські "Дженоа" та "Болонья" вже ведуть перемовини з "Марселем" щодо трансферу Руслана Малиновського. Українцем також цікавиться клуб АПЛ, проте його назва не розголошується.
Ситуація навколо Руслана Малиновського
У Малиновського в "Марселі" не вірять. Про це відкрито сказав головний тренер Марселіно.
"Щодо Руслана Малиновського, то ми на нього не розраховуємо. Не виключено, що він залишить клуб. Я тут з 5 липня і познайомився з більшою частиною команди приблизно 10-11 липня. Ми провели разом місяць", - сказав тренер "Марселя".
За інформацією L’Equipe, у "Марселі" серйозно невдоволені тим, що Руслан Малиновський досі не зміг повністю адаптуватись у Франції. Українець викликає серйозне роздратування в керівництва.
Раніше повідомлялося, що Маліновським цікавляться "Бешикташ" та "Торіно".
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