Про це інформує в телеграм-каналі "Спільнота залізничників Білорусі".

"Сьогодні у військовій частині 67878 (це 46-й арсенал ракет та боєприпасів) у населеному пункті Бронна Гора, ведуться вантажні роботи. Кількість боєприпасів настільки велика, що навантаження самотужки організувати не можуть і відряджують військовослужбовців з інших підрозділів на допомогу.

Після завантаження групи вагонів (по 6-10 одиниць) відправляють на станції Мінського залізничного вузла і вже там їх "причіплюють" до звичайних вантажних поїздів і відправляють по маршруту: Мінськ - Орша - стик. Червоне - Смоленськ", - йдеться в повідомленні.

Центральне управління військових повідомлень МО Росії та Білорусі орендували 100 критих вагонів під перевезення вибухових матеріалів - 1-й клас небезпеки.