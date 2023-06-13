Мені не відомий жоден російський опозиціонер, який засудив би підрив дамби Росією. Навальний мовчить. Каспаров мовчить. Що трапилося з Каховською ГЕС? Она утонула!

Дрібніші персонажі, якім не вистачило розуму хоча б змовчати, пишуть, що все не так однозначно і сторони звинувачують одна одну.

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В будь-якій ситуації кацап залишається кацапом. Вони брешуть, викручуються, видумують теорії змов, роблять все можливе, щоб зняти з себе відповідальність. Навіть моральну.

Вони брешуть, викручуються, видумують теорії змов, роблять все можливе, щоб зняти з себе відповідальність. Навіть моральну

Вони лізуть до нас з усіх соціальних мереж, як таргани, ніби тут медом помазано. Вони вчать нас емпатії й людяності. Вони вимагають поваги та шани. Вони мають нахабство проповідувати тут свої панславянські ідеї про братерство й один народ.

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І вони шукають тут вдячну аудиторію. Облудливими словами, показним гуманізмом, псевдоінтелектуальним мереживом розумних і красивих слів, хитрі кацапи знаходять прихильників, які починають повторювати за ними все, що вигідно російському народові, а не нашому.

Єдина притомна реакція на кацапських зайд — повний ігнор. Не дискутувати, не переконувати, не закликати до совісті – а просто викинути з життя так само як "велику" російську культуру (насправді, ні) і рускій язик.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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