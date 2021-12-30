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Катування й позбавлення права на життя, - Денісова про переведення Саакашвілі з лікарні до в'язниці

30 грудня, 2021 четвер
12:46
Суспільство Саакашвілі суд

Омбудсман Людмила Денісова заявила, що експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі вивезли з лікарні до тюрми силоміць і назвала ці дії позбавленням права на життя

Про це вона написала  у Facebook.

"Вражає цинізм, у який спосіб це було зроблено. Хворого Міхеїла (Саакашвілі - ред.) проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів", - написала омбудсман.

За її словами, стан експрезидента Грузії критичний і викликає занепокоєння.

"Після трьох гіпертонічних криз він почувається вкрай тяжко, кілька днів до цього не піднімався з ліжка. У повному обсязі потрібної медичної допомоги йому так і не було надано та не призначено нового лікаря, а рішення щодо стратегії лікування ухвалювалося медиками різних профілів", - уточнила Людмила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини назвала перевезення Міхеїла Саакашвілі до в'язниці порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, положення якої зобов’язує хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні. 

Вона додала, що ненадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

"Такі дії грузинської влади розцінюю як катування і спосіб позбавлення громадянина України Міхеіла Саакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році", - наголосила Людмила Денісова.

Омбудсман попросила Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії відвідати Міхеїла Саакашвілі в тюрмі Руставі для перевірки дотримання його прав і свобод, зокрема й під час вивезення з лікарні, а посла України Грузії - забезпечити надання консульської допомоги Міхеїлу Саакашвілі.

Крім того, вона закликала іноземні держави й міжнародні організації засудити дії грузинських посадовців, які порушують права громадянина України, і вимагати відновлення прав.

  • Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
  • 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
  • 8 листопада Мїхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
  • 18 листопада лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.
  • 20 листопада Саакашвілі припинив голодування.
  • 27 грудня після завершення лікування у військовому шпиталі, Саакашвілі не підкорився вимогам працівників пенітенціарної служби про переведення до Руставської в'язниці. На емоційному фоні у нього виникли перепади тиску.
  • У МЗС України заявили що стан здоров'я Саакашвілі не дозволяє переводити його з лікарні до в'язниці.
  • У ніч на 30 грудня Саакашвілі перевезли з лікарні до в'язниці.

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Новини
Грузія
Здоров'я
Людмила Денісова
катування
в'язниця
Міхеїл Саакашвілі
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