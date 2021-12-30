Катування й позбавлення права на життя, - Денісова про переведення Саакашвілі з лікарні до в'язниці
Омбудсман Людмила Денісова заявила, що експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі вивезли з лікарні до тюрми силоміць і назвала ці дії позбавленням права на життя
Про це вона написала у Facebook.
"Вражає цинізм, у який спосіб це було зроблено. Хворого Міхеїла (Саакашвілі - ред.) проти волі вивезли вночі без попередження адвокатів", - написала омбудсман.
За її словами, стан експрезидента Грузії критичний і викликає занепокоєння.
"Після трьох гіпертонічних криз він почувається вкрай тяжко, кілька днів до цього не піднімався з ліжка. У повному обсязі потрібної медичної допомоги йому так і не було надано та не призначено нового лікаря, а рішення щодо стратегії лікування ухвалювалося медиками різних профілів", - уточнила Людмила Денісова.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини назвала перевезення Міхеїла Саакашвілі до в'язниці порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, положення якої зобов’язує хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні.
Вона додала, що ненадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
"Такі дії грузинської влади розцінюю як катування і спосіб позбавлення громадянина України Міхеіла Саакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році", - наголосила Людмила Денісова.
Омбудсман попросила Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії відвідати Міхеїла Саакашвілі в тюрмі Руставі для перевірки дотримання його прав і свобод, зокрема й під час вивезення з лікарні, а посла України Грузії - забезпечити надання консульської допомоги Міхеїлу Саакашвілі.
Крім того, вона закликала іноземні держави й міжнародні організації засудити дії грузинських посадовців, які порушують права громадянина України, і вимагати відновлення прав.
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