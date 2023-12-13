Хакерська атака на "Київстар" відбулась через обліковий запис співробітника компанії

Про це заявив президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

"Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії. Ведеться слідство", - сказав він.

Президент сказав, що питання в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які "умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі".

За його словами, компанія з початку повномасштабного вторгнення відбила близько 500 кібератак.

"Дивіться, мені здається, що приклад "Київстар" свідчить про те, що навіть найбільш захищену інфраструктуру може бути уражено. Це реально. Ми використовуємо найсучасніші технології від глобальних постачальників, щоб тримати периметр компанії закритим від кіберзагроз", - заявив він.

Атаку здійснила російська хакерська група "Солнцепек", яка за даними СБУ, близька до ГРУ РФ.

"Робили вони це, щоб покласти найбільшу телекомінфраструктуру в країні, щоб посіяти неприємності, емоційно вразити українців... триває війна - це один зі способів війни проти України", - наголосив президент "Київстар".