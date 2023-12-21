"Київстар" відновив усі сервіси, скасував наступну плату за тариф для користувачів і виділив 100 млн грн на ЗСУ

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Нарешті можемо повідомити, що повністю відновили усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Знаємо, як важливо зателефонувати рідним на свята. Тому наші фахівці працювали 24/7, щоб якнайшвидше все полагодити", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів та виділяє 100 млн грн на потреби ЗСУ.

Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:

абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою "Домашній Інтернет" із 22.12 по 21.01;

бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;

користувачів "Домашнього Інтернету" та "ВСЕ РАЗОМ" з 1.01 по 31.01.

Хакерська атака на "Київстар": що відомо

Уранці 12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку.

У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

Пізніше відповідальність за кібератаку на Kyivstar взяли на себе російські хакери з групи "Солнцепек". За словами Головного управління розвідки Міноборони України, російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

Вже 13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок. Заступник голови НБУ Олексій Шабан закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж.

15 грудня у "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах, а пізніше мобільний інтернет став доступний на всій підконтрольній Україні території.

Пізніше, 18 грудня, мобільний оператор відновив послугу SMS для своїх абонентів. На час ліквідації наслідків хакерської атаки компанія зробила безкоштовним доступ до "Київстар ТБ" для усіх користувачів.