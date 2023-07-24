Про це в ефірі Еспресо заявив командир 2-го штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук.



Військові зараз перебувають на Бахмутському напрямку.

"Кількість ворога непропорційна тій небезпеці, яку являє собою ворог. У деяких випадках кількість ворога грає нам на руку - чим більше росіян перебуває у посадці, тим простіше їх знайти і одразу масово знищити. Російська авіація не залітає за передній край. Інколи ми навіть сміємось з її роботи", - сказав він.

Кухарчук наголосив, що цього не можна сказати про їхню артилерію.

"Вона працює добре, влучно, є багато різних калібрів. Крім того, працюють "ланцети", безпілотники оперативного і стратегічного рівня. Якщо абстрагуватися від ставлення, то їх можна навіть похвалити за професіоналізм щодо артзасобів та дальнього ураження. Щодо піхоти - не можна сказати, що вона не вміє воювати. Трапляється піхота, яка дає відсіч і ми отримуємо двохсотих та трьохсотих", - додав командир.

Він висловив думку щодо того, чому українському війську вдається просуватися вперед.

"Думаю, ніхто не дасть на це відповідь. Я припускаю, що через те, що в них командування - повні дегенерати, які не вміють воювати. Тут питання ще в мотивації. Мотивація та морально-психологічна підготовка є не менш важливими, ніж бойова підготовка. До нас уже приходять люди в цьому плані готові. Говорив з багатьма полоненими і жодного вмотивованого я ще не зустрів", - підсумував Кухарчук.

Що відомо про контрнаступ в Бахмуті

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. 14 липня Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку.

24 липня у зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Зазначається, що протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Станом на 24 липня від початку контрнаступу Збройних Сил України на Бахмутському напрямку звільнено - 35 км² нт.