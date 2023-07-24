Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Кількість ворога непропорційна небезпеці від нього, - командир батальйону 3-ї штурмової бригади
Ексклюзив

Кількість ворога непропорційна небезпеці від нього, - командир батальйону 3-ї штурмової бригади

24 липня, 2023 понедiлок
15:10
Війна з Росією Бахмут

Кількість ворога непропорційна тій небезпеці, яку являє собою окупант - у деяких випадках кількість росіян грає Силам оборони на руку

Про це в ефірі Еспресо заявив командир 2-го штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук.

Військові зараз перебувають на Бахмутському напрямку.

"Кількість ворога непропорційна тій небезпеці, яку являє собою ворог. У деяких випадках кількість ворога грає нам на руку - чим більше росіян перебуває у посадці, тим простіше їх знайти і одразу масово знищити. Російська авіація не залітає за передній край. Інколи ми навіть сміємось з її роботи", - сказав він.

Кухарчук наголосив, що цього не можна сказати про їхню артилерію.

"Вона працює добре, влучно, є багато різних калібрів. Крім того, працюють "ланцети", безпілотники оперативного і стратегічного рівня. Якщо абстрагуватися від ставлення, то їх можна навіть похвалити за професіоналізм щодо артзасобів та дальнього ураження. Щодо піхоти - не можна сказати, що вона не вміє воювати. Трапляється піхота, яка дає відсіч і ми отримуємо двохсотих та трьохсотих", - додав командир.

Він висловив думку щодо того, чому українському війську вдається просуватися вперед. 

"Думаю, ніхто не дасть на це відповідь. Я припускаю, що через те, що в них командування - повні дегенерати, які не вміють воювати. Тут питання ще в мотивації. Мотивація та морально-психологічна підготовка є не менш важливими, ніж бойова підготовка. До нас уже приходять люди в цьому плані готові.  Говорив з багатьма полоненими і жодного вмотивованого я ще не зустрів", - підсумував Кухарчук.

Що відомо про контрнаступ в Бахмуті

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.  

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. 14 липня Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку.

24 липня у зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Зазначається, що протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Станом на 24 липня від початку контрнаступу Збройних Сил України на Бахмутському напрямку звільнено - 35 км² нт.

Донеччина
Бахмут
Військові новини
Війна на Донбасі
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
23 липня, 2023 неділя
Лукашенко сказав Путіну, що вагнерівці просяться на "екскурсію до Варшави"
22 липня, 2023 субота
"Ти - бандерка". У Миколаєві поліція відкрила провадження на чоловіка, що принижував жінок за українську мову
окупанти
23 липня, 2023 неділя
Росіяни хочуть створити буферну зону навколо Луганської області, - розвідка Британії
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.75
    Продаж 41.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
24 липня
16:31
Ексклюзив
HIMARS з ATACMS
Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США, - головред Defense Express Катков
16:07
Ексклюзив
Окупанти
На Авдіївському напрямку ЗСУ щодня мінусують від 100 до 150 окупантів, - начальник міської ВА Барабаш
16:03
спортивні добавки
Дослідження у США виявило, що 40% спортивних добавок, придбаних в інтернеті, не мають заявлених складників
16:02
міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Основний принцип входження до НАТО полягає в тому, що ви ухвалюєте всі правила демократичного світу, - очільник міноборони Естонії
16:00
OPINION
Сергій Таран
Таємничі безпілотники над Москвою вбивають міфи про Росію
15:52
Ґрета Тунберг
У Швеції екоактивістку Ґрету Тунберг оштрафували за непокору поліцїі під час мітингу
15:41
діти
В Україні діти з 14 років зможуть самостійно звертатися по безоплатну юридичну допомогу. Подробиці
15:28
Ексклюзив
окупанти
На Купʼянському напрямку росіяни намагаються відкинути наші війська за річку Оскіл, - військовий експерт Селезньов
15:21
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:21
Ліга конференцій, жеребкування
"Динамо" та "Ворскла" отримали суперників у Лізі конференцій
15:15
На Бердянському напрямку українські військові просунулись від 350 м до 1,4 км
14:57
"Ви сильні і ми з вами": на вокзалах українських міст підтримали мешканців Одеси, яку масово атакує Росія
14:54
ФБР
ФБР від імені СБУ давало вказівки соцмережам щодо цензурування та видалення акаунтів в Інтернеті, - звіт Комітету США
14:45
Новини компаній
Андрій Шевченко й Олександр Зінченко за підтримки VBET зіграють благодійний матч для збирання коштів на відновлення на UNITED24
14:34
виробництво соків
Вимоги до складу соків в Україні приведуть до європейських стандартів
14:33
Ексклюзив
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
Ударом по Спасо-Преображенському храму в Одесі Росія повторила злочин своїх ідейних попередників, - релігієзнавець Ковальов
14:24
Сенс Банк
Офіс генпрокурора: Російські власники "Сенс банку" хотіли вивести з України мільярдні активи
14:24
Штурмував Бахмут: полоненого бойовика спецпідрозділу "Шторм" засудили до 15 років
14:24
Оновлено
Ліга чемпіонів, жеребкування
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 3 кваліфікаційного раунду
14:17
За добу ворог обстріляв прикордоння Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів
Російські війська обстріляли Харківщину: поранено 4 людини, серед них дитина
14:05
OPINION
Сергій Марченко
Ви, правда, хочете мене переконати, що в гестапо теж є хороші люди?
14:04
Путін
Путін підписав закон про збільшення граничного віку військовозобов'язаних
14:02
Арешти екслідерів "ДНР" викликали паніку серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях
13:58
Ексклюзив
Дружини військових
"Дружини військових сьогодні трошки сапери": Олена Бовт про спілкування з чоловіком після його повернення з пекла війни
13:55
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
У Кремлі заперечили влучання російської ракети у собор в Одесі та звинуватили Україну
13:51
Дмитро Медведєв
"Не лише сховища, енергетика та нафтобази": Медведєв закликав РФ завдавати ударів по нестандартних цілях в України
13:48
на фото: НАБУ
НАБУ та САП викрили голову Державної судової адміністрації у хабарництві
13:46
Сергій Наєв
На Сумському напрямку Сили оборони посилюють ППО
13:28
Hubble досліджує в спокої наднову спіральну галактику, де у 2015 році був величезний вибух
13:26
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав країни Азії та Африки до глобальної відповіді на продовольчий тероризм РФ
13:07
Близько 35 напівпричепів, сотні авто та вантажівок: з'явилися нові знімки табору вагнерівців в Білорусі
13:04
Оновлено
Росіяни атакували Одещину
Росіяни атакували дронами-камікадзе порт "Рені" на Одещині: 7 людей постраждали
12:53
На фото: Марго Роббі у ролі Барбі в однойменному фільмі
Фільм про Барбі вийшов у лідери року за касовими зборами у США
12:45
на фото: СБУ
СБУ оголосила підозру в держзраді нардепу від ОПЗЖ Пономарьову
12:35
Стратегічна безпека України та розвиток міст: відбувся День Ідей у Дніпрі
12:13
Андрій Юсов
"Це процес, який буде тривати і набирати обертів": представник ГУР про вибухи в Москві та Криму
12:10
касетні боєприпаси DPICM
Україна готує звіт про наслідки використання касетних боєприпасів США
12:02
OPINION
Вадим Денисенко
Лукашенко і Путін створять міфічний "західноукраїнський уряд"?
12:00
Розвідка терміново потребує нашої підтримки: збір на дрони
11:53
На фото людина, що працює за комп'ютером
Хакери атакували сервери 12 міністерств у Норвегії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV