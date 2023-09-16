Кім Чен Ин в Росії: Шойгу показав лідеру КНДР ядерні бомбардувальники та гіперзвукові ракети РФ
Уранці суботи, 16 вересня, президент Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродрому Кневичі у Владивостоці. У супроводі міністра оборони РФ Сергія Шойгу він подивився на російські ядерні бомбардувальники та гіперзвукові ракети та військові кораблі
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Шойгу зустрів Кіма неподалік Владивостока. Очільник російського міноборони показав лідеру КНДР російські стратегічні бомбардувальники - Ту-160, Ту-95 і Ту-22М3, які здатні нести ядерну зброю і складають основу російських ядерних повітряних сил.
Крім того, Шойгу показав Кім Чен Ину надзвуковий літак-перехоплювач МіГ-31І, оснащений гіперзвуковими ракетами "Кинджал", які Росія запускає по території України.
Після літаків і ракет Кім Чен Ин оглянув бойовий корабель Тихоокеанського флоту Росії "Маршал Шапошников" у Владивостоці, де мав спостерігати за показовим виступом російського флоту.
Фото: РИА Новости
Напередодні російське РИА Новости повідомляло, що лідер КНДР на своєму бронепоїзді прибув до Примор'я на залізничну станцію Артем-Приморський. Там його зустріли російські чиновники та учні однієї зі шкіл із квітами і піснями.
Що відомо про співпрацю РФ та КНДР
Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".
У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.
На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.
18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.
31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.
4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.
Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.
Згодом стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".
У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікувалося, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.
Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".
Водночас США виразили занепокоєння переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і пообіцяли наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.
Також заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні проти України, є співучасником вбивств українських цивільних, посадовців та тих, хто перебуває на полі бою.
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