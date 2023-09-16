Кім Чен Ин в Росії: Шойгу показав лідеру КНДР ядерні бомбардувальники та гіперзвукові ракети РФ

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Шойгу зустрів Кіма неподалік Владивостока. Очільник російського міноборони показав лідеру КНДР російські стратегічні бомбардувальники - Ту-160, Ту-95 і Ту-22М3, які здатні нести ядерну зброю і складають основу російських ядерних повітряних сил.

Крім того, Шойгу показав Кім Чен Ину надзвуковий літак-перехоплювач МіГ-31І, оснащений гіперзвуковими ракетами "Кинджал", які Росія запускає по території України.

Після літаків і ракет Кім Чен Ин оглянув бойовий корабель Тихоокеанського флоту Росії "Маршал Шапошников" у Владивостоці, де мав спостерігати за показовим виступом російського флоту.

Фото: РИА Новости

Напередодні російське РИА Новости повідомляло, що лідер КНДР на своєму бронепоїзді прибув до Примор'я на залізничну станцію Артем-Приморський. Там його зустріли російські чиновники та учні однієї зі шкіл із квітами і піснями.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

Згодом стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікувалося, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Водночас США виразили занепокоєння переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і пообіцяли наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.

Також заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні проти України, є співучасником вбивств українських цивільних, посадовців та тих, хто перебуває на полі бою.