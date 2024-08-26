"Певною мірою є співучасником": Тарантіно прокоментував вирок Болдвіну у справі про вбивство українки Гатчінс

Про це він сказав Біллу Мару в подкасті Club Random, пише The Wrap.

Американський комік і письменник Білл Мар та культовий режисер Квентін Тарантіно обговорили судову тяганину актора і продюсера Алека Болдвіна у справі про ненавмисне вбивство українки, кінооператорки Галини Гатчінс у 2021 році на зйомках фільму "Іржа".

Мар назвав себе прихильником Болдвіна у цій справі, зазначивши, що актор не хотів навмисно застрелити українку. Тарантіно частково погодився з коміком, проте зауважив, що Болдвін також несе відповідальність за трагедію.

"Я вважаю, що така ситуація — я доволі справедливий, коли кажу, що зброярка, та, хто тримає зброю, зброярка на 90% відповідає за все, що відбувається, коли справа доходить до зброї. Але, але, але, але, але, актор несе 10% відповідальності. Актор несе 10% відповідальності. Це рушниця. Ти певною мірою є співучасником відповідальності", - сказав режисер.

Тарантіно поділився, як акторам пояснюють використання зброї.

"Вони показують її вам. Якщо є кроки, через які потрібно пройти, ви проходите їх, і це робиться з належною ретельністю", — розповів Тарантіно.

Режисер навів приклад зі своєї роботи, що відбувається під час зйомок стрілянини. Коли Мар уточнив, чому б не стріляти незарядженим пістолетом, "коли актор натискає на курок, а нічого не відбувається", окрім звуку, Тарантіно відповів: "Так, я думаю, що можна додати цифрову ерекцію до порнофільмів, але хто хоче дивитися на це, чорт забирай?".

Режисер додав, що захопливо стріляти холостими патронами та бачити справжній помаранчевий вогонь, а не додавати помаранчевий вогонь на відео.

У п’ятницю, 12 липня, суд відхилив звинувачення проти американського актора Алека Болдуіна в ненавмисному вбивстві українки. З нього зняли обвинувачення.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.

У березні команда юристів Болдвіна подала клопотання, в якому вимагала зняти з нього звинувачення. Натомість юристи повідомляли про порушення прокурорами "майже всіх можливих правил".

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. 15 квітня її засудили до 18 місяців в'язниці за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс.