Смерть зірки "Друзів" Перрі від передозування: лікар Марк Чавес визнав себе винним

Про це пише BBC.

54-річний лікар Марк Чавес із Сан-Дієго в суді Лос-Анджелеса визнав себе винним у змові з метою розповсюдження хірургічного анестетика кетаміну, що призвело до смерті американського актора, зірки серіалу "Друзі" Метью Перрі.

Чавес керував клінікою та продавав таблетки з кетаміном доктору Сальвадору Пласенсіа, який постачав їх Перрі. Чавес є одним із п'яти людей, яких звинувачують у смерті популярного актора.

54-річну зірку знайшли мертвим у джакузі на задньому дворі на півдні Каліфорнії у жовтні 2023 року. Посмертна експертиза виявила високу концентрацію наркотику кетамін у його крові та встановила "гострий вплив" речовини, яка вбила його.

Кетамін використовується для лікування депресії, тривоги та болю.

У своїй угоді про визнання провини Чавес зазначив, що отримав кетамін як від своєї колишньої клініки, так і від оптового дистриб'ютора за фальшивим рецептом.

Прокурори заявили, що помічник Перрі, Кеннет Івамаса, працював з двома лікарями, щоб забезпечити актора кетаміном на понад $50 тис. за кілька тижнів до його смерті.

Згідно з обвинуваченням, двоє лікарів обмінювалися текстовими повідомленнями, обговорюючи, скільки вони можуть стягувати з Перрі за флакони препарату, в одному з яких було написано: "Цікаво, скільки заплатить цей придурок".

Визнання провини та співпраця зі слідством дозволить Чавесу зменшити кількість обвинувачень, хоча йому все одно може загрожувати до 10 років ув'язнення.

"Він взяв на себе відповідальність. Він співпрацює", - сказав його адвокат суду.

Чавес передав свій паспорт і погодився негайно здати медичну ліцензію.

Він звільнений під заставу до винесення вироку 2 квітня 2025 року.

Що відомо про смерть Меттью Перрі