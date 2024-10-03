Смерть зірки "Друзів" Перрі від передозування: лікар Марк Чавес визнав себе винним
Лікар Марк Чавес, який керував клінікою та продавав таблетки з кетаміном доктору Сальвадору Пласенсіа, який постачав їх Метью Перрі, визнав себе винним у справі про смерть актора
Про це пише BBC.
54-річний лікар Марк Чавес із Сан-Дієго в суді Лос-Анджелеса визнав себе винним у змові з метою розповсюдження хірургічного анестетика кетаміну, що призвело до смерті американського актора, зірки серіалу "Друзі" Метью Перрі.
Чавес керував клінікою та продавав таблетки з кетаміном доктору Сальвадору Пласенсіа, який постачав їх Перрі. Чавес є одним із п'яти людей, яких звинувачують у смерті популярного актора.
54-річну зірку знайшли мертвим у джакузі на задньому дворі на півдні Каліфорнії у жовтні 2023 року. Посмертна експертиза виявила високу концентрацію наркотику кетамін у його крові та встановила "гострий вплив" речовини, яка вбила його.
Кетамін використовується для лікування депресії, тривоги та болю.
У своїй угоді про визнання провини Чавес зазначив, що отримав кетамін як від своєї колишньої клініки, так і від оптового дистриб'ютора за фальшивим рецептом.
Прокурори заявили, що помічник Перрі, Кеннет Івамаса, працював з двома лікарями, щоб забезпечити актора кетаміном на понад $50 тис. за кілька тижнів до його смерті.
Згідно з обвинуваченням, двоє лікарів обмінювалися текстовими повідомленнями, обговорюючи, скільки вони можуть стягувати з Перрі за флакони препарату, в одному з яких було написано: "Цікаво, скільки заплатить цей придурок".
Визнання провини та співпраця зі слідством дозволить Чавесу зменшити кількість обвинувачень, хоча йому все одно може загрожувати до 10 років ув'язнення.
"Він взяв на себе відповідальність. Він співпрацює", - сказав його адвокат суду.
Чавес передав свій паспорт і погодився негайно здати медичну ліцензію.
Він звільнений під заставу до винесення вироку 2 квітня 2025 року.
Що відомо про смерть Меттью Перрі
Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому в грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.
У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.
До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу з залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.
У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім, Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.
У травні поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.
У зв'язку зі смертю Перрі в четвер, 15 серпня, було заарештовано п'ятьох осіб, у тому числі Івамасу, двох лікарів, Марка Чавеса і Сальвадора Пласенсію, а також наркодилерів Джасвін Сангху, відому як "Кетамінова королева", і Еріка Флемінга.
Метью Перрі та його помічник Кенет Івамаса, заарештований у справі про смерть зірки "Друзів", витратили понад $55 тис. на 55 флаконів кетаміну за 29 днів.
У серпні лікар Марк Чавес уклав угоду з прокуратурою про визнання провини у справі про смертельне передозування зірки "Друзів" Метью Перрі. Чавес погодився на співпрацю з прокурорами, зокрема, і щодо другого лікаря Пласенсії, з яким він працював, щоб продати кетамін актору.
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