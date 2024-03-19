Засуджена за вбивство українки Гатчінс зброярка фільму "Іржа" вимагає звільнити її з вʼязниці

Про це пише Variety.

15 березня адвокати 26-річної майстерки зброї Ганни Гутьєррес-Рід, визнаної винною у ненавмисному вбивстві операторки з України Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа", попросили суддю звільнити її з в’язниці та розпочати новий судовий розгляд, посилаючись на нещодавнє рішення Верховного суду Нью-Мексико в іншій справі.

Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку Галину Гатчінс, загрожує до 18 місяців ув’язнення. З моменту засудження 6 березня її утримують у колонії для дорослих округу Санта-Фе, де вона очікує вироку 15 квітня.

Її адвокати, Джейсон Боулз і Монніка Баррерас, стверджують у клопотанні, що висновок Верховного суду штату, виданий 14 березня, "майже напевно" призведе до скасування її вироку.

Ідеться про інструкції, надані присяжним. Присяжним було запропоновано з’ясувати, що Гутьєррес-Рід зарядила бойові патрони в рушницю Болдвіна, "і/або" що вона не змогла належним чином перевірити патрони. Захист стверджує, що сполучення "і/або" спонукало присяжних винести вирок, навіть якщо вони не були згодні із жодною дією.

14 березня Верховний суд штату скасував вирок двом працівникам дитячого садка на подібних підставах. У цьому випадку інструкції для присяжних включали чотири окремі дії, пов’язані між собою сполучником "і/або". Суд визнав, що це створило "плутанину та неправильне орієнтування", і призначив новий розгляд.

"Термін "і/або" виявився абсолютно непридатним для формулювання чітких і ефективних інструкцій для присяжних, настільки, що нашим судам першої інстанції було б добре уникати його використання в інструкціях для присяжних взагалі", — постановив суд.

Боулз і Баррерас стверджують, що це рішення означає, що апеляційний суд "практично напевно" призначить новий судовий процес над зброяркою. Вони закликають звільнити її на час розгляду апеляції. Захист, ймовірно, посилається на кілька інших питань у своїй апеляції.

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід визнали винною у ненавмисному вбивстві. Суд над Болдвіном у цій справі розпочнеться 9 липня. 15 березня його адвокати попросили суддю відхилити звинувачення проти актора, звинувативши прокурорів у "порушенні майже всіх можливих правил" під час отримання звинувачення.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.



