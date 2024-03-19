Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Засуджена за вбивство українки Гатчінс зброярка фільму "Іржа" вимагає звільнити її з вʼязниці

Засуджена за вбивство українки Гатчінс зброярка фільму "Іржа" вимагає звільнити її з вʼязниці

19 березня, 2024 вiвторок
15:25
Кіно На фото: Зброярка фільму "Іржа" Ганна Гутьєррес-Рід

Адвокати зброярки Ганни Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет Алека Болдвіна, з якого застрелили операторку Галину Гатчінс, вимагають нового суду

Про це пише Variety.

15 березня адвокати 26-річної майстерки зброї Ганни Гутьєррес-Рід, визнаної винною у ненавмисному вбивстві операторки з України Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа", попросили суддю звільнити її з в’язниці та розпочати новий судовий розгляд, посилаючись на нещодавнє рішення Верховного суду Нью-Мексико в іншій справі.

Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку Галину Гатчінс, загрожує до 18 місяців ув’язнення. З моменту засудження 6 березня її утримують у колонії для дорослих округу Санта-Фе, де вона очікує вироку 15 квітня.

Її адвокати, Джейсон Боулз і Монніка Баррерас, стверджують у клопотанні, що висновок Верховного суду штату, виданий 14 березня, "майже напевно" призведе до скасування її вироку.

Ідеться про інструкції, надані присяжним. Присяжним було запропоновано з’ясувати, що Гутьєррес-Рід зарядила бойові патрони в рушницю Болдвіна, "і/або" що вона не змогла належним чином перевірити патрони. Захист стверджує, що сполучення "і/або" спонукало присяжних винести вирок, навіть якщо вони не були згодні із жодною дією.

14 березня Верховний суд штату скасував вирок двом працівникам дитячого садка на подібних підставах. У цьому випадку інструкції для присяжних включали чотири окремі дії, пов’язані між собою сполучником "і/або". Суд визнав, що це створило "плутанину та неправильне орієнтування", і призначив новий розгляд.

"Термін "і/або" виявився абсолютно непридатним для формулювання чітких і ефективних інструкцій для присяжних, настільки, що нашим судам першої інстанції було б добре уникати його використання в інструкціях для присяжних взагалі", — постановив суд.

Боулз і Баррерас стверджують, що це рішення означає, що апеляційний суд "практично напевно" призначить новий судовий процес над зброяркою. Вони закликають звільнити її на час розгляду апеляції. Захист, ймовірно, посилається на кілька інших питань у своїй апеляції.

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід визнали винною у ненавмисному вбивстві. Суд над Болдвіном у цій справі розпочнеться 9 липня. 15 березня його адвокати попросили суддю відхилити звинувачення проти актора, звинувативши прокурорів у "порушенні майже всіх можливих правил" під час отримання звинувачення.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.


 

Теги:
Світ
Культура
Кримінал
США
Читайте також:
військовий квиток, мобілізація
18 березня, 2024 понедiлок
Законопроєкт про мобілізацію: Рада має намір прибрати одну з лазівок ухилянтів
Маріуполь драмтеатр
16 березня, 2024 субота
"Авіаудар був прямо по центру". Оприлюднено відео перших хвилин після прильоту по драмтеатру Маріуполя
путін
18 березня, 2024 понедiлок
За версією російської ЦВК, Путін переобрався президентом РФ із понад 87% підтримки. Реакції світу
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.82
    Купівля 38.82
    Продаж 39.36
  • EUR
    Купівля 42.18
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
19 березня
16:00
СБУ, підозра
Депортували українських дітей до РФ: СБУ оголосила підозру соратницям Путіна
16:00
OPINION
Валерій Пекар
Де логіка: втекти від Путіна за кордон і прийти на псевдовибори?
15:54
Путін
Захід наразі не готовий визнати Путіна нелегітимним, – член делегації України в ПАРЄ
15:54
Оновлено
«Рамштайн», 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України
ППО, снаряди та далекобійні ракети: у Німеччині почалась 20-та зустріч у форматі "Рамштайн"
15:47
Мелітополь
Роспропагандисти зняли сюжет про жителів Мелітополя, яких тортурами змусили зізнатись у "шпіонажі", - голова Запорізької ОВА
15:35
Monobank
Monobank розширив функції банок. Що нового з'явилося
15:31
Ексклюзив
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
Фортифікації 2016-2018 рр. дозволяють стримувати просування окупантів у бік Часового Яру, - депутат Дружківської міськради Довбня
15:16
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Мобілізація є лише невеликою частиною: у Раді резервістів Сухопутних військ розповіли про підготовку резервів ЗСУ
15:08
"Ми не повинні дозволити війні розпочатися": Пашинян заявив, що Вірменія поверне Азербайджану 4 села
15:04
Українська національна збірна здобула рекордні 76 медалей на змаганнях United States Air Force Trials 2024
Українська збірна ветеранів і поранених військових виборола рекордні 76 медалей на міжнародних спортивних змаганнях
15:03
Меморіальна дошка на честь Олександра Чуба
Загинув на Луганщині під час штурму: у Києві відкрили меморіальну дошку на честь розвідника Олександра Чуба
15:02
війна з Росією російські військові кримінал
У Петербурзі засуджений, який воював в Україні, застрелив у ресторані знайомого
14:52
На фото: Юрій Винничук
"Як прищ на д*пі": Винничук розкритикував імʼя головної героїні фільму "Смак свободи"
14:45
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
Віддавати 90% на зброю для України: Боррель озвучив ідею використання доходів від заморожених активів РФ
14:36
Крим
"Нью-Йорк відзначає річницю повернення Криму до Росії": роспропаганда поширює новий фейк
14:18
ракета Х-59
З початку березня росіяни запустили по Україні 130 ракет, понад 320 "шахедів" та майже 900 КАБів, - Зеленський
14:16
війна з росією російська армія
У Росії призначили нового головкома ВМС РФ Моісеєва
14:06
OPINION
Сергій Фурса
Призначення Путіна і відтермінування виборів Зеленського: дискусія безсенсова
14:02
Розмінування Київщини триває
На Херсонщині пастух загинув, підірвавшись на російському снаряді
13:50
опалення
Опалювальний сезон в Україні завершать достроково, – Нафтогаз
13:47
дощь, гроза, парасоля, негода
Синоптикиня Наталка Діденко попередила про дощ 20 березня
13:38
СБУ затримала поплічника рашистів, який стежив за бійцями ЗСУ
Передавав інформацію про розташування ЗСУ та чергував на російських блокпостах: СБУ затримала жителя Харківщини
13:37
трактор, поле, фермер
Кабмін збільшив бюджетні дотації фермерам: хто і скільки отримає
13:28
На фото: "Вірші з бійниці" Максима Кривцова
Видавництво "Наш Формат" попередило про незаконність використання віршів полеглого на війні Максима Кривцова без дозволу
13:12
забрудненість повітря в Делі
У 10 разів перевищують ліміти ВООЗ: екологи назвали 100 міст із найбруднішим повітрям
13:12
Сергій Шойгу
Розвідка Британії розповіла, навіщо Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту РФ у Криму
13:08
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із президентом Євроради Мішелем, як збільшити постачання Україні артснарядів
12:56
Молдова
Молдова оголосила дипломата РФ персоною нон ґрата за організацію "виборів президента" у Придністров'ї
12:44
Єнс Столтенберг НАТО Вірменія світ
Столтенберг після Азербайджану та Грузії завітав у Вірменію
12:44
телевізор телебачення
Discovery Channel, CNN, Eurosport: Кремінь попросив Warner Bros. перекласти українською програми, які транслюють російською
12:18
OPINION
Костянтин Жеваго
Потрібно скорочення функцій, а не міністерств
12:16
США Японія
США та Японія підготували проєкт резолюції Радбезу ООН щодо заборони на розміщення ядерної зброї у космосі
12:14
фейкові новини, fake news
Зеленський критикує "президентські вибори" в РФ, але "скасував" українські: добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 19 березня
12:08
Бюро економбезпеки пропонує запровадити санкції проти 23 юросіб, пов'язаних з РФ і Білоруссю
У результаті протестів фермерів ЄС вводить мито на зерно з РФ та Білорусі, - FT
12:02
OPINION
Володимир В'ятрович
Що відбувається з військовим рекрутингом
11:54
Кирило Буданов
Буданов назвав переломний момент в обороні Києва навесні 2022 року
11:38
Путін планує відвідати Китай у травні для переговорів з Сі Цзіньпіном, - Reuters
11:35
Стежив за ЗСУ за допомогою дронів: на Миколаївщині затримали інформатора РФ
11:29
Оновлено
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш і його колега з Німеччини Борис Пісторіус, Польща, 18 березня 2024 р.
Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України
11:12
Поранено чотирьох цивільних: РФ уночі обстріляла ракетами С-300 Селидове на Донеччині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV