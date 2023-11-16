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Ключовий захисник збірної Італії ризикує пропустити матч з Україною

16 листопада, 2023 четвер
01:23
Спорт Гарет Бейл та Алессандро Бастоні (праворуч)

Захисник міланського "Інтера" Алессандро Бастоні отримав пошкодження і ризикує не зіграти у матчі Україна - Італія

Про це повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, у 24-річного Алессандро Бастоні розтягнення правого литкового м’яза - він травмувався під час тренування збірної Італії. Планується, що сьогодні, 16 листопада, центрбек пройде детальне обстеження.

Бастоні ризикує пропустити матчі з Північною Македонією (17 листопада) та Україною (20 листопада) у відборі на Євро-2024.

Алессандро Бастоні є найдорожчим захисником Італії, його оцінюють у 60 млн євро.

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. Команда Сергія Реброва зіграє заключний матч кваліфікації 20 листопада у Леверкузені проти Італії. 

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

футбол
Італія
Інтер
Збірна України
Євро-2024
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