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Війна з Росією: хроніка
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КНДР провела імітацію тактичної ядерної атаки

3 вересня, 2023 неділя
09:03
Світ КНДР ракета

Уранці суботи, 2 вересня, Північна Корея провела імітацію тактичної ядерної атаки, використавши дві крилаті ракети великої дальності з фальшивими ядерними боєголовками

Про це пише Reuters.

Зазначається, що навчання провели з метою "попередити ворогів" про те, що Північна Корея буде готова на випадок ядерної війни, оскільки Пхеньян знову пообіцяв посилити військове стримування США і Південної Кореї.

Так, дві крилаті ракети з макетами ядерних боєголовок були випущені в бік Західного моря півострова і пролетіли 1500 кілометрів на заданій висоті 150 метрів.

Reuters пише, що Кім Чен Ин відвідав машинний комплекс, який виробляє морські двигуни, і великий завод боєприпасів, щоб підкреслити важливість зміцнення військово-морських сил Пхеньяна.

"Ядерні сили КНДР зміцнять свою позицію відповідальної бойової протидії всіма способами", - йдеться в заяві КНДР.

Що відомо про наростання напруги з боку КНДР

5 серпня 2023 року постійне представництво Північної Кореї в ООН висловило свою критику стосовно наявності ядерної зброї у США, при цьому наголосило, що власна наявність ядерної зброї вважається "суверенним правом".

6 серпня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин також наказав заводам, які виробляють ракетні двигуни, артилерію та іншу зброю, збільшити потужності у рамках зміцнення обороноздатності країни. А згодом він закликав військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни.

14 серпня повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав головні заводи країни, які виготовляють ракети, і наказав збільшити промислові потужності для виробництва ракетного озброєння, щоб "зберегти військову міць" і бути готовими до війни.

Пізніше, 18 серпня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

19 серпня лідери Японії, США і Південної Кореї домовилися про зобов'язання швидко консультуватися один з одним для координації своїх відповідей на провокації і загрози на тлі агресивніших дій Китаю й ескалації войовничості Північної Кореї. 

21 серпня південнокорейські та американські війська розпочали 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian для зміцнення своєї здатності впоратися з ядерною та ракетною загрозою від Північної Кореї. Після чого хакери КНДР намагалися розвідати інформацію про військові навчання США і Південної Кореї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морські сили країни стануть "компонентом державного ядерного стримування", відвідавши командування служби.

31 серпня армія Північної Кореї заявила, що випустила дві балістичні ракети малої дальності, аби імітувати ядерні удари по військових цілях у Південній Кореї.

А 2 вересня КНДР випустила відразу кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря.

КНДР
ядерна зброя
ядерна небезпека
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