Коли у Білорусь почнуть приходити похоронки, гарантій збереження режиму Лукашенка немає, - політолог Магда

Про це він розповів в етері Еспресо.



Євген Магда зазначив, що Лукашенко збільшує температуру і повністю всім вже показав, що давно визнав участь Білорусі у спеціальній військовій операції, як називають війну в Росії.



"Якщо він давно визначив, то це тягне у майбутньому на щиросерде зізнання. Я думаю, що буде створений міжнародний трибунал для вивчення злочинів Росії, а також співучасті Лукашенка. У всіх, хто володіє ситуацією про події в українсько-російській війні, не буде сумніву, що Лукашенко є співучасником воєнних злочинів на Київщині, Житомирщині. Тому, що це ті регіони, у які зайшли російські війська з території Білорусі. І це очевидний факт", - підкреслив Магда.



Політолог нагадав, що Лукашенко, наприклад, заявив про спільне минуле білорусів та литовців у Великому князівстві Литовському, як у першій білоруській державі. Раніше подібне говорили прихильники націонал-демократичних сил, а раз це сказав Лукашенко, то є невипадковим, а можливим елементом його майбутніх претензій до Литви. Адже це теж союзницьке зобов'язання погрожувати Литві, яка вже два тижні обмежує перевезення російських товарів до Калінінградської області.



"Нагадаю, що Лукашенко випросив для себе дивізіон "іскандерів", які зараз вже перебувають на території Білорусі. Більше з того, з них обстрілювали територію України. І як тільки за пультами цих оперативно - тактичних ракетних комплексів опиняться білоруські військовослужбовці, я не дам і ламаного гроша, що вони не отримають наказу ударити чи по Україні, чи по Литві. Ні, це не буде ядерна зброя. Росія не ризикне підняти настільки ставки, бо це вже формат глобальної війни. Але те, що білоруські війська у разі їх наземного вторгнення в Україну будуть нагадувати "штрафників" чи дії на Донбасі тих, кого там "мобілізували" і вони йдуть у перших лавах атакувальників на українські позиції, не майте сумніву, що буде саме так", - відзначив Євген Магда.



Магда зауважив, що суто з політичної точки зору, не має гарантії збереження режиму Лукашенка, коли у Білорусь почнуть приходити похоронки.



"Територія Білорусі у порівнянні з Росією набагато менша, там є не тільки переслідування опозиції та достатньо жорсткий поліцейський режим, але і є мережа внутрішнього опору. Якщо, не дай Боже, прийде 10 чи 100 похоронок, що залежить від масштабу вторгнення та інтенсивності бойових дій, і Лукашенко думає, що він так само легко зможе керувати, то в мене є інші погляди на цю ситуацію", - зауважив політолог.

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