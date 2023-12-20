Користувачі "Київстару" знову повідомляють про збої в роботі

Про це йдеться у коментарях під останнім дописом компанії у Facebook.

Напередодні увечері на офіційній сторінці компанії опублікували допис, в якому повідомили про відновлення роботи додатка "Мій Київстар", тож всі послуги мають бути доступними.

Натомість у коментарях користувачі пишуть, що працює зовсім не все.

Крім того, дехто знову скаржиться на відсутність мобільного зв'язку і мобільного інтернету. Також не доступні також деякі інші послуги.

Хакерська атака на "Київстар": що відомо

Уранці 12 грудня через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку.

У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар".

Пізніше відповідальність за кібератаку на Kyivstar взяли на себе російські хакери з групи "Солнцепек". За словами Головного управління розвідки Міноборони України, російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

Вже 13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок. Заступник голови НБУ Олексій Шабан закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж.

15 грудня у "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах, а пізніше мобільний інтернет став доступний на всій підконтрольній Україні території.

Пізніше, 18 грудня, мобільний оператор відновив послугу SMS для своїх абонентів. На час ліквідації наслідків хакерської атаки компанія зробила безкоштовним доступ до "Київстар ТБ" для усіх користувачів.