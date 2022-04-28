Країни ЄС вимагають від Єврокомісії чітких рекомендацій щодо вимоги Росії платити за газ у рублях, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Плутанина виникає після того, як Росія припинила поставки газу Польщі та Болгарії, які відмовилися платити в рублях. У той же час відомо, що чотири європейські компанії уже здійснювали платежі в рублях, хоча неясно, чи були вони з країн ЄС. Інші готові відкривати рахунки в рублях.

Польща та Болгарія, за підтримки Греції, Словаччини, Данії, Латвії, Бельгії, Австрії, Угорщини та Фінляндії, скаржилися на засіданні на відсутність ясності та деталей у деяких рекомендаціях комісії. Польща заявила, що вибіркове тлумачення російського указу може стати інструментом для Росії, який здатний зламати солідарність ЄС.

У документі з питаннями і відповідями, опублікованому минулого тижня, ЄС заявив, що процедура платежів, запропонована у Кремлі, буде порушенням контракту, а також санкцій ЄС. Але блок також заявив, що платежі можуть бути дозволені в євро та доларах, якщо будь-які юридичні зобов’язання припиняються після того, як початковий платіж у євро або доларах буде здійснено Газпромбанку.

Пояснення голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн у середу було більш чіткими.

"Однозначно зрозуміло, що прохання російської сторони розрахуватися в рублях є одностороннім рішенням, яке не передбачене контрактами", - сказала вона журналістам. "Компанії з такими контрактами не повинні погоджуватися на російські вимоги. Це було б порушенням санкцій, що може мати значні ризики для компаній".

Очікується, що країни-члени обговорять це питання на майбутній зустрічі міністрів енергетики ЄС, яка призначена на 2 травня.

26 квітня Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії. Найбільш імовірною причиною такого кроку називають відмову країн платити за блакитне паливо у рублях.

Шантажем таке рішення назвали у Чехії. Австрія та Фінляндія однозначно заявили, що теж не мають наміру розраховуватись за російський газ у рублях.

Учора, 27 квітня, Урсула фон дер Ляєн пообіцяла "негайну, єдину та координовану" відповідь на дії Газпрому

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