Країни ЄС вимагають від Єврокомісії чітких рекомендацій щодо вимоги Росії платити за газ у рублях, - Bloomberg
Кілька країн Європейського Союзу наполягають на більш чітких рекомендаціях з боку ЄС щодо вимоги Росії платити за газ в рублях, кажучи, що нинішні поради занадто неоднозначні
Про це пише Bloomberg.
Плутанина виникає після того, як Росія припинила поставки газу Польщі та Болгарії, які відмовилися платити в рублях. У той же час відомо, що чотири європейські компанії уже здійснювали платежі в рублях, хоча неясно, чи були вони з країн ЄС. Інші готові відкривати рахунки в рублях.
Польща та Болгарія, за підтримки Греції, Словаччини, Данії, Латвії, Бельгії, Австрії, Угорщини та Фінляндії, скаржилися на засіданні на відсутність ясності та деталей у деяких рекомендаціях комісії. Польща заявила, що вибіркове тлумачення російського указу може стати інструментом для Росії, який здатний зламати солідарність ЄС.
У документі з питаннями і відповідями, опублікованому минулого тижня, ЄС заявив, що процедура платежів, запропонована у Кремлі, буде порушенням контракту, а також санкцій ЄС. Але блок також заявив, що платежі можуть бути дозволені в євро та доларах, якщо будь-які юридичні зобов’язання припиняються після того, як початковий платіж у євро або доларах буде здійснено Газпромбанку.
Пояснення голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн у середу було більш чіткими.
"Однозначно зрозуміло, що прохання російської сторони розрахуватися в рублях є одностороннім рішенням, яке не передбачене контрактами", - сказала вона журналістам. "Компанії з такими контрактами не повинні погоджуватися на російські вимоги. Це було б порушенням санкцій, що може мати значні ризики для компаній".
Очікується, що країни-члени обговорять це питання на майбутній зустрічі міністрів енергетики ЄС, яка призначена на 2 травня.
- 26 квітня Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії. Найбільш імовірною причиною такого кроку називають відмову країн платити за блакитне паливо у рублях.
- Шантажем таке рішення назвали у Чехії. Австрія та Фінляндія однозначно заявили, що теж не мають наміру розраховуватись за російський газ у рублях.
- Учора, 27 квітня, Урсула фон дер Ляєн пообіцяла "негайну, єдину та координовану" відповідь на дії Газпрому
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.04
Купівля 31.04Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.67Продаж 33.86
- Актуальне
- Важливе