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Війна з Росією: хроніка
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Росія сама собі шкодить. Урсула фон дер Ляєн пообіцяла "негайну, єдину та координовану" відповідь на дії Газпрому

27 квітня, 2022 середа
20:34
війна з Росією Урсула фон дер Ляєн

ЄС подбає про те, щоб рішення Газпрому припинити постачання до Польщі та Болгарії мали мінімальний вплив на європейських споживачів

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками засідання координаційної групи з газу у середу, 27 квітня, повідомила, що і Польща, і Болгарія вже отримують газ з сусідніх країн Євросоюзу. 

За словами фон дер Ляєн, відповідь ЄС на дії Газпрому буде "негайною, єдиною та координованою". Ідеться не лише про постачання газу до Польщі та Болгарії. Єврокомісія також працюватиме з регіональними групами держав об'єднання, у рамках яких країни можуть негайно допомогти одна одній в разі перебоїв з постачанням. Також Єврокомісія працює над планом REPowerEU, який має "значно скоротити" залежність від викопних енергоносіїв з Росії вже цього року. Цей план представлять у середині травня.

Президентка Єврокомісії повідомила, що Франція, котра голосує у Раді ЄС, має намір якомога швидше скликати засідання міністрів енергетики для обговорення ситуації.

"Сьогодні Кремль вкотре зазнав невдачі у своїй спробі посіяти розбіжності між державами ЄС. Ера російських викопних енергоносіїв у Європі добігає кінця", - зазначила фон дер Ляєн. За її словами, припинення постачання газу - це крок, яким "Росія шкодить сама собі". "Кремль шкодить російській економіці, бо вони відрізають себе від важливих доходів", - додала очільниця Єврокомісії.

  • 26 квітня Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.
  • Прем'єр Чехії заявив, що самовільне відключення Росією газу для Польщі та Болгарії є приводом пришвидшити енергетичне ембарго РФ.
  • Білий дім знайшов для Польщі альтернативу російському газу.
  • Болгарія погрожує припинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини.
  • Моравецький назвав припинення газопостачання прямою атакою РФ на Польщу.

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