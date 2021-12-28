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Кремль "підігріває" російське суспільство для війни проти України, - очільник центру протидії пропаганді РФ

28 грудня, 2021 вiвторок
14:24
війна з Росією ракета

Директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко вважає, що Кремль робить все, аби підготувати російське суспільство до війни проти України

Таку думку Кочевенко висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Якщо ми оцінюємо імовірність повномасштабного вторгнення РФ на територію України, то намагаємось виходити з нормальної та раціональної логіки. Навіть якщо поставити себе на місце агресора і врахувати всі "за" та "проти", відповідь завжди буде "ні, не вигідно". Але насправді ми не можемо навіть передбачити з якої логіки та міркувань виходить авторитарний путінський режим. Оскільки їхні дії вже можуть бути ірраціональні та відірвані від реальності. Тому, не виключаючи, що це є відверта форма шантажу та залякування, це не має нас заспокоювати. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій", - сказав Кочевенко.

Експерт зауважив, що головним елементом у стримуванні агресора має стати рішучий опір українського суспільства. На його думку, готовність до компромісу та діалогу ворог сприймає як слабкість і тільки готовність українців взяти зброю і захищати власну землю може відбити у Кремля бажання до ескалації конфлікту.

"Кремль взяв курс на підігрівання власного суспільства до війни. Вони так часто акцентують увагу на українських військових для того, щоб вкласти в голови росіян думку про те, що Україна готується до якось військової ескалації. Наприклад, що українська влада готує силовий варіант вирішення ситуації на Донбасі та повернення Криму військовим шляхом. Це певна форма підігрівання мілітаристичних настроїв у власному суспільстві. Але, з іншого боку, такі заяви демонструють їхнім солдатам, що тут не буде легкої прогулянки", - додав Кочевенко.

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Новини
Кремль
російська пропаганда
загроза війни
Коментар з Христиною Шкудор
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