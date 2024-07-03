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Апеляційний суд відмовився змінити запобіжний захід нардепу Тищенку

3 липня, 2024 середа
14:22
Кримінал Микола Тищенко, суд

Київський апеляційний суд у середу, 3 липня, залишив народного депутата Миколу Тищенка під домашнім арештом

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Про це повідомляє hromadske.

Тищенко намагався оскаржити запобіжний захід, обраний йому 25 червня у зв'язку з підозрою після конфлікту з колишнім військовим у Дніпрі.

Адвокати Тищенка заявили, що підозра є необґрунтованою, проте прокурор це заперечив. За його словами, захисники депутата не надали контраргументів. Прокурор уточнив, що Тищенко та його адвокати наполягають, начебто нардеп діяв у межах ТСК, однак не надали документів про те, чи є ця комісія чинною і який стосунок має до ботоферм і колцентрів. 

Тищенко наполягав, що подавав заяви до правоохоронців про перевірки адрес у Дніпрі, за якими начебто здійснювали шахрайство. І вже після ухвал суду про обшуки приїхав до міста. Проте чітко відповісти на запитання про роботу ТСК, від якої він начебто працював, коли перевіряв офіси, Тищенко не зміг.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про скандал із Тищенком

20 червня у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра Сина (Павлова). На момент сутички він гуляв з дитиною. Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка з нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції. Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського й додав, що "ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні".

Очільник МВС України Ігор Клименко, коментуючи напад на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова у Дніпрі, зазначив, що всі причетні мають понести покарання.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на конфлікт, зазначивши, що поведінка народного депутата - абсолютно ганебна.

Згодом, після службового розслідування з правоохоронних органів звільнили поліцейського, який був поруч із Тищенком під час інциденту з колишнім військовим. 

25 червня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця. 

Печерський районний суд Києва 25 червня відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Прокурори наголосили, що за вказівкою Тищенка його оточення здійснювало фізичний вплив на потерпілого. Вони били особу, здійснювали удушення шиї руками. 

Наступного дня суд відправив під варту охоронця Тищенка за підозрою в катуванні та незаконному утримуванні потерпілого.

Теги:
Микола Тищенко
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