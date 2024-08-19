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Нардепу Тищенку продовжили цілодобовий домашній арешт до 23 вересня

Катерина Єсікова
19 серпня, 2024 понедiлок
17:28
Кримінал Микола Тищенко, суд

Печерський районний суд Києва у понеділок, 19 серпня, продовжив народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 вересня

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Про це повідомляє "Суспільне".

Згідно з повідомленням, Тищенко має інформувати про зміну проживання, утриматись від спілкування з особами, визначеними судом, залишити закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю.

Так, він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 вересня включно.

Що відомо про скандал із Тищенком

20 червня у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра Сина (Павлова). На момент сутички він гуляв з дитиною. Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка з нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції. Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського й додав, що "ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні".

Очільник МВС України Ігор Клименко, коментуючи напад на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова у Дніпрі, зазначив, що всі причетні мають понести покарання.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на конфлікт, зазначивши, що поведінка народного депутата - абсолютно ганебна.

Згодом, після службового розслідування з правоохоронних органів звільнили поліцейського, який був поруч із Тищенком під час інциденту з колишнім військовим. 

25 червня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця. 

Печерський районний суд Києва 25 червня відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Прокурори наголосили, що за вказівкою Тищенка його оточення здійснювало фізичний вплив на потерпілого. Вони били особу, здійснювали удушення шиї руками. 

Наступного дня суд відправив під варту охоронця Тищенка за підозрою в катуванні та незаконному утримуванні потерпілого.

Теги:
Суспільство
Україна
новини Києва
Микола Тищенко
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