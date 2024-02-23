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"Ніяких нафтопродуктів Курченка не було - це міф": адвокат Федур про справу Пашинського

23 лютого, 2024 п'ятниця
10:59
Кримінал Сергій Пашинський

Адвокат Сергія Пашинського Андрій Федур зазначив, що Феміда не чує тих правових аргументів, які наводить сторона захисту

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Щоразу, коли Україна перебуває напередодні важливих внутрішніх політичних процесів, то завжди з'являється кримінальне впровадження щодо Пашинського. Це ганебна історія переслідування Пашинського лише за то, що він Пашинський. Вони нічого кращого не знайшли, як усунути його й прибрати якомога далі. Розуміємо, що Пашинський буде заарештований і перебуватиме в слідчому ізоляторі. Тому, що в цій справі Феміда буде глухою, вона не буде чути тих правових аргументів, які наводить сторона захисту", - наголосив Федур.

За словами адвоката, Сергій Пашинський займався тим, щоб російські нафтопродукти були передані на потреби Міністерства оборони України.

"Мова йде про події 2014-2015 років, що нібито Пашинський організував викрадення нафтопродуктів Курченка. Хочу здивувати всіх - ніяких нафтопродуктів Курченка не було - це міф і вигадка! Це власність Роснафти, яка забезпечує постачання всіх нафтопродуктів до ЗС РФ, ось де корінь зла. У справі немає потерпілого тому, що ніхто не визнає Роснафту потерпілою. Тому вигадуються різні конструкції, що ця нафта була крадена. Але Пашинський займався зовсім іншими питаннями. Пашинський займався тим, щоб такі нафтопродукти були передані на потреби Міністерства оборони України", - зауважив Федур.

Що передувало

17 листопада 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення  антитерористичної операції на Донбасі.

12 лютого колишній в. о. голови Адміністрації президента України та екснардеп Сергій Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у межах справи щодо передачі "палива Курченка". Водночас військовослужбовиця ЗСУ, журналістка, народна депутатка України VIII скликання Тетяна Чорновол вважає, що розслідування справи Пашинського стосується не подій 2014 року, а сучасності. 

Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу.  На думку екснардепа, оголошення йому підозри у справі десятирічної давності - це спецоперація РФ щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ.

14 лютого співпрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України Йосип Зісельс, офіцери ЗСУ Ігор Лапін та Мирослав Гай підписали звернення на підтримку екснардепа Сергія Пашинського і закликали зробити це спільноту.

Згодом генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявив, що затримання Пашинського може нівелювати взаємодію підприємств між собою і владою. 

21 лютого українські підприємства звернулися до Вищого антикорупційного суду з закликом не допустити усунення Пашинського від координування підприємств оборонно-промислового комплексу.

21 лютого колишній народний депутат України Сергій Пашинський прибув в Антикорупційний суд. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просять обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі майже 300 млн грн

Теги:
Новини
Суспільство
Сергій Пашинський
Економіка
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