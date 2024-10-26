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Слідчі Нацполіції: лікарі МСЕК на Полтавщині брали з ухилянтів по 8-15 тисяч доларів

Юлія Лаврук
26 жовтня, 2024 субота
17:42
Кримінал корупція

На Полтавщині посадовці МСЕК та ВЛК вимагали від 8 до 15 тис. доларів за надання довідки про інвалідність для ухилення від мобілізації

Зміст

Про це йдеться в ухвалі Октябрського райсуду Полтави від 23 жовтня 2024 року.

Там зазначено, що до слідчого управління Нацполіції Полтавщини з оперативного підрозділу надійшов рапорт про те, що посадові особи МСЕК та ВЛК в період воєнного стану налагодили злочинну схему, в межах якої вносили неправдиві відомості щодо стану здоров'я чоловіків для визнання їх непридатними до проходження військової служби. 

Правоохоронці встановили, що посадовці Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи спільно з лікарями закладів охорони здоров'я Полтавщини розробили та реалізовували цей протиправний план. За надання довідки про інвалідність, фігуранти вимагали від 8 до 15 тис. доларів.

За інформацією Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи, загальна кількість чоловіків у віці від 25 до 60 років, яким визначено групу інвалідності у період з 1 вересня 2023 року по 1 жовтня 2024, становить 4 162 особи.

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Окрім того, в межах кримінального провадження органом досудового розслідування було вилучено близько 2 тис. медико-експертних справ, з яких 1352 справи скеровано для проведення експертизи до ЦМСЕК. 

Наразі ЦМСЕК повернула вивчені справи із вказівками про допущені порушення. Так, деяка частина висновків МСЕК скасована або ж встановлено невідповідність групи інвалідності та прийнято рішення про її зміну.

На підставі цього суд вирішив повністю задовольнити клопотання слідчого. Маючи цю ухвалу, слідчі розпочали обшуки в МСЕК та її структурних підрозділах.

Приміткавідповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

ДБР 4 жовтня  викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи  Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, можуть бути причетними інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівки в еквіваленті $6 млн. При цьому  Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

Генеральний прокурор України Андрій Костін 22 жовтня написав заяву про звільнення. Того ж дня Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 25 жовтня повідомив, що в Державній податковій служби провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 з 17 людей звільнилися.

Теги:
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Суспільство
Здоров'я
Медицина
Полтава
корупція в Україні
Полтавщина
поліція
мобілізація
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