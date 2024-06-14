Суд заборонив 8 проросійських організацій Медведчука в Україні, які готували держпереворот 2022 року
В Україні ліквідували 8 проросійських організацій, які готували державний переворот в Україні у 2022 році. Їх координував екснардеп Віктор Медведчук
Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.
За даними правоохоронців, представники цих "громадських організацій" планували державний переворот в Україні у 2022 році. Його хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення Росії.
Зазначається, що ці організації мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів". Під час "з’їзду" вони планували оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади".
"У разі відмови - зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити 8 громадських організацій, зокрема міжнародну громадську організацію "Ми народ України", всеукраїнську громадську організацію "Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна" та "Соборне козацтво".
Що відомо про проросійські організації Медведчука
У 2022 році СБУ передала до суду обвинувальний акт на двох громадсько-політичних діячів, які з росіянами та "Українським вибором" Медведчука готували силовий переворот в Україні та мали зв'язок із Сурковим.
У серпні 2023 року тюремні строки отримали 4 поплічники екснардепа Віктора Медведчука, які готували держпереворот в Україні. При цьому одного них, громадянина РФ, засудили заочно.
- У вересні минулого року екснардепа Віктора Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії. Проти нього також відкрито справу про держзраду.
- У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства.
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