Суд заборонив 8 проросійських організацій Медведчука в Україні, які готували держпереворот 2022 року

Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, представники цих "громадських організацій" планували державний переворот в Україні у 2022 році. Його хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення Росії.

Зазначається, що ці організації мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів". Під час "з’їзду" вони планували оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади".

"У разі відмови - зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити 8 громадських організацій, зокрема міжнародну громадську організацію "Ми народ України", всеукраїнську громадську організацію "Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна" та "Соборне козацтво".

Що відомо про проросійські організації Медведчука

У 2022 році СБУ передала до суду обвинувальний акт на двох громадсько-політичних діячів, які з росіянами та "Українським вибором" Медведчука готували силовий переворот в Україні та мали зв'язок із Сурковим.

У серпні 2023 року тюремні строки отримали 4 поплічники екснардепа Віктора Медведчука, які готували держпереворот в Україні. При цьому одного них, громадянина РФ, засудили заочно.